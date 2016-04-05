божінька, продіджі, які в тебе проблеми?
І наша Рада і Президент дозволили тобі вилити свою лють на ворога!
Гвинтовку у руки / дробивик і побіжав мочіт кацапье... а ти тутай страждаєш діарей.
може тобі пару тижнів відпочити від форума?
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:41
божінька, продіджі, які в тебе проблеми?
І наша Рада і Президент дозволили тобі вилити свою лють на ворога!
Гвинтовку у руки / дробивик і побіжав мочіт кацапье... а ти тутай страждаєш діарей.
може тобі пару тижнів відпочити від форума?
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:41
Мітинг в Сербії:
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:43
Супер! (((
А місто хоч буде, чи все все, виїхали той слава Боженькі?!
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:47
як то кажуть - це не на часі...
проблема в тому, що після перемоги це також буде не на часі...
ніколи це буде не на часі, і з часом будуть ті самі помилки...
так влаштовані людє!
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:49
вы думаете , что на этой ветке есть люди входящие в ближайший круг Лукашенко
и знают то, чего не знает ГУР МО Украины?
Лука чует сфинктером, что до бункера Путина руки у америкосов могут не дотянуться (хотя у Саддама наверно тоже был не один бункер),
а болтаться в виселице ему придется одному
Могу конечно ошибаться, но если он не присоединился 24 февраля, то какой смысл 24 марта
напомню Румыния 23 августа 1944 объявила, что прекращает военные действия против СССР,
а вслед за ней Болгария Болгария отвалила от Гитлера 9 сентября 1944 (где в то время была Красная Армия? )
Лука хитрый черт, но то, что он способен открыто предать плешивого фюрера -это на верно слишком (да и наверняка есть в близком кругу тот офицер, что поможет Луке "застрелиться" с контрольным выстрелом
могу ошибаться, но воевать белорусы за фюрера не будут (не должны),
разве что по одиночке как наемники (но за 300-500долл (как сирийцы) это будет позор)
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:52
Я не знаю, останется ли город, так как орки целенаправленно разрушают город
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:55
change_pm
синку,
тебе вже банили за паникерство,
перемени белизну , бо тхне від тебе страхом
йди по напрямку російського корабля
Додано: Нед 20 бер, 2022 19:00
Що ж робитиме Китай?
З останніх спостережень за Китаєм. По-перше, ЗМІ Піднебесної почали запитувати інтерв’ю. День так на двадцятий, але почали. Це вказує на зміну внутрішньої інформаційної політики. Вони готові чути українську сторону. І, розуміючи, що в Китаї всі ЗМІ підконтрольні, це означає і зміну зовнішньої політики щодо війни в Україні", – написав нардеп Чернєв у ФБ.
Також він зазначив, що хоча китайські ЗМІ поки що зміщують акценти на гуманітарний складник, вони вже "перестають виправдовувати Росію і починають називати війну війною. Крім того, Китай все частіше говорить про важливість територіальної цілісності України та неприпустимість врегулювання проблем у військовий спосіб.
"Тож, якщо не зважати на деякі особливості поглядів Китаю на сьогоднішню геополітичну ситуацію, там є суттєвий зсув стосовно війни в Україні. Не скажу поки, що Китай – наш, але ми працюємо над цим", – написав Чернєв.
Додано: Нед 20 бер, 2022 19:09
Так отож. І не розкаються, бо сотні років роблять одне і те ж. Міняються епохи, форми правління, але вони вперто будують імперію, третій Рим, роздувають світову революцію тощо. Як правителі так і зомбований народ переконані, що вони кращі, духовніші, що мають право диктувати волю іншим народам.
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