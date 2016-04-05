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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 494495496497498>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:41

  prodigy написав:
слышь , мудило
...придержи свой язык
дриснул за бугор, и от туда родственниками интересуешься

божінька, продіджі, які в тебе проблеми?
І наша Рада і Президент дозволили тобі вилити свою лють на ворога!

Гвинтовку у руки / дробивик і побіжав мочіт кацапье... а ти тутай страждаєш діарей.

може тобі пару тижнів відпочити від форума?
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:41

  prodigy написав:
(может не несколько сот??? , может только 150 или 120
по 20 евро на рыло вполне могли выделить)

Мітинг в Сербії:
https://twitter.com/i/status/1499803202212044807
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:43

  pesikot написав:По ситуации в Чернигове
Водоснабжения нет и уже не будет. Черниговводоканал пытается организовать подвоз питьевой воды в районы города

Электричества нет и, вроде бы как, тоже уже не будет
Пытаются спасаться электрогенераторами, но проблема с подвозом топлива

Супер! (((
А місто хоч буде, чи все все, виїхали той слава Боженькі?!
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:47

  Успіх написав:Звідки у нас більшість начальства/керуючих/командуючих? Залишки з союзу? ;)

Ехххххх, як тут в нас у таборі кажуть - "понабирали по оголошеннях..." :mrgreen:

як то кажуть - це не на часі...
проблема в тому, що після перемоги це також буде не на часі...

ніколи це буде не на часі, і з часом будуть ті самі помилки...

так влаштовані людє!
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:49

  Goodman написав:
  prodigy написав:А вообще что вы хотели найти в этой ветке и чего вы от ветки ждали?

Я лично хочу найти ответ, что мне ждать от лапотника лукаша.
Все готови, цветов не будет и хлем-солий тоже, но все же.


вы думаете , что на этой ветке есть люди входящие в ближайший круг Лукашенко
и знают то, чего не знает ГУР МО Украины?

Лука чует сфинктером, что до бункера Путина руки у америкосов могут не дотянуться (хотя у Саддама наверно тоже был не один бункер),
а болтаться в виселице ему придется одному

Могу конечно ошибаться, но если он не присоединился 24 февраля, то какой смысл 24 марта

напомню Румыния 23 августа 1944 объявила, что прекращает военные действия против СССР,
а вслед за ней Болгария Болгария отвалила от Гитлера 9 сентября 1944 (где в то время была Красная Армия? )


Лука хитрый черт, но то, что он способен открыто предать плешивого фюрера -это на верно слишком (да и наверняка есть в близком кругу тот офицер, что поможет Луке "застрелиться" с контрольным выстрелом

могу ошибаться, но воевать белорусы за фюрера не будут (не должны),

разве что по одиночке как наемники (но за 300-500долл (как сирийцы) это будет позор)
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:52

  change_pm написав:
  pesikot написав:По ситуации в Чернигове
Водоснабжения нет и уже не будет. Черниговводоканал пытается организовать подвоз питьевой воды в районы города

Электричества нет и, вроде бы как, тоже уже не будет
Пытаются спасаться электрогенераторами, но проблема с подвозом топлива

Супер! (((
А місто хоч буде, чи все все, виїхали той слава Боженькі?!

Я не знаю, останется ли город, так как орки целенаправленно разрушают город
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:55

change_pm
синку,
тебе вже банили за паникерство,

перемени белизну , бо тхне від тебе страхом

йди по напрямку російського корабля
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:00

Що ж робитиме Китай?

З останніх спостережень за Китаєм. По-перше, ЗМІ Піднебесної почали запитувати інтерв’ю. День так на двадцятий, але почали. Це вказує на зміну внутрішньої інформаційної політики. Вони готові чути українську сторону. І, розуміючи, що в Китаї всі ЗМІ підконтрольні, це означає і зміну зовнішньої політики щодо війни в Україні", – написав нардеп Чернєв у ФБ.
Також він зазначив, що хоча китайські ЗМІ поки що зміщують акценти на гуманітарний складник, вони вже "перестають виправдовувати Росію і починають називати війну війною. Крім того, Китай все частіше говорить про важливість територіальної цілісності України та неприпустимість врегулювання проблем у військовий спосіб.
"Тож, якщо не зважати на деякі особливості поглядів Китаю на сьогоднішню геополітичну ситуацію, там є суттєвий зсув стосовно війни в Україні. Не скажу поки, що Китай – наш, але ми працюємо над цим", – написав Чернєв.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:02

prodigy Дякую Вам, я Вас почув. Дякую що без образ і матюхів.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:09

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  kotyk222 написав:............
Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.

Говорить можно, что угодно.
О гитлеровской оккупации знали без всяких онлайн и видели не "кадры", а вживую разрушенные дома, больницы и школы (впрочем, в Мариуполе, Чернигове, Харькове мы и сейчас видим это не "онлайн"). Погибшие были практически в каждой семье. Похоронки получали миллионы женщин. Но уже давно с Германией не "лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами".
И дружеские отношения с Россией в будущем (не знаю, насколько далёком) не мешают быть в ЕС (желательно не в роли попрошайки, хотя первое время это неизбежно). С НАТО посмотрим. Пока что они достаточно ясно говорят о том, что нам не светит в обозримом будущем.

Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.

Так отож. І не розкаються, бо сотні років роблять одне і те ж. Міняються епохи, форми правління, але вони вперто будують імперію, третій Рим, роздувають світову революцію тощо. Як правителі так і зомбований народ переконані, що вони кращі, духовніші, що мають право диктувати волю іншим народам.
kotyk222
 
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