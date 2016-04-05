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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 495496497498>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Крім того, Китай все частіше говорить про важливість територіальної цілісності України та неприпустимість врегулювання проблем у військовий спосіб.

Він це робить тільки тому, що вважає Тайвань своєю частину, в той час як Тайвань вважає материковий Китай територією, тимчасово окупованою комуністичними партизанами. Великий китайський Лугандон хоче проковкнути останній остров свободи.
Моральні і гуманітарні принципи в них такі самі, як і в українського Лугандона, просто остерігаються американських санкцій.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:могу ошибаться, но воевать белорусы за фюрера не будут
Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти

Об этом в телеэфире сообщил советник министра МВД Украины Вадим Денисенко. Также он назвал «тревожным сигналом» то, что белорусские дипломаты покинули Украину.

«Я говорю сейчас свою личную точку зрения, но я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60».

При этом Денисенко считает, что Лукашенко всё ещё не хочет быть втянутым в войну. «Армия у него относительно небольшая, примерно 40 тысяч человек, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но нам это точно не нужно», — сказал он. https://t.me/nexta_live/22573


⚡️"Угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы дать отпор", - рассказали в Генштабе. https://t.me/c/1451036705/15101
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хтось питав про вивезення 50к у.о.:

Украинские таможенники на Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины $28 млн и €1.3 млн. Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги - так и всплыла эта феерическая история.

https://www.unian.net/society/zakarpats ... an_channel
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:24

  ЛАД написав:На сегодня. Значительная часть города осталась без воды - в результате обстрелов повреждён водовод. Уже 2 или 3 дня в части районов была подача по графику 2 часа утром, 2 часа вечером.
Сейчас пропала совсем в гораздо большей части города (насчёт всего города не скажу, не знаю) - ХТЗ, Новые Дома, точно часть Салтовки.
Starikan, как у вас? Кто ещё из харьковчан, может, уточнит.

Я в Днепре, и все харьковские родственники там же. В соседнем доме на ППоле живет приятель, каждый день пишет "тихо", имея в виду наш м/р. Завтра, если не забуду, спрошу насчет воды. Отопление, писал он, еле-еле, наверное, экономят, многие уехали.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:26

  vitaliian написав:Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти


Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу? :roll:
Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:28

  prodigy написав:.............
на счет грызни-это вы, молодой человек, грызни в жизни не видели (ту вполне толерантный диспут, практически без употребления брани

Но, к сожалению, с большой долей хамства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:32

  change_pm написав:
  prodigy написав:
слышь , мудило
...придержи свой язык
дриснул за бугор, и от туда родственниками интересуешься

божінька, продіджі, які в тебе проблеми?
І наша Рада і Президент дозволили тобі вилити свою лють на ворога!

Гвинтовку у руки / дробивик і побіжав мочіт кацапье... а ти тутай страждаєш діарей.

може тобі пару тижнів відпочити від форума?

Там страшно.
А здесь можно себе позволить похамить, а потом пожаловаться модератору.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:42

  GALeon написав:Хтось питав про вивезення 50к у.о.:

Украинские таможенники на Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины $28 млн и €1.3 млн. Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги - так и всплыла эта феерическая история.

https://www.unian.net/society/zakarpats ... an_channel

А це 3 центнери паперу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:43

  prodigy написав:
  Хомякоид написав:Заткни ебало ирпенское нещастье. У меня родственники в Украине.


слышь , мудило...придержи свой язык
дриснул за бугор, и от туда родственниками интересуешься

скажу тебе толерантно, информации о твоих родственниках на этой ветки ты не найдешь,

посему вали туда-куда послали русский корабль

и фото нашего гетьмана в аватара убери-те,
это прямое оскорбление государственного деятеля Украины


Следи за собой. Будешь в теробороне может послущаю что ты говоришь.
Для меня этот человек не гетьман.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:45

  prodigy написав:change_pm
синку,
тебе вже банили за паникерство,

перемени белизну , бо тхне від тебе страхом

йди по напрямку російського корабля

так, стукачьок вже ідентифікувавсі... ясно!

ти мої труси вже нюхаєш? капець! спецом для тебе не прав трі тіжні )))
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