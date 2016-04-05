Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейтиОб этом в телеэфире сообщил советник министра МВД Украины Вадим Денисенко. Также он назвал «тревожным сигналом» то, что белорусские дипломаты покинули Украину.«Я говорю сейчас свою личную точку зрения, но я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60».При этом Денисенко считает, что Лукашенко всё ещё не хочет быть втянутым в войну. «Армия у него относительно небольшая, примерно 40 тысяч человек, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но нам это точно не нужно», — сказал он.