fler написав:Крім того, Китай все частіше говорить про важливість територіальної цілісності України та неприпустимість врегулювання проблем у військовий спосіб.
Він це робить тільки тому, що вважає Тайвань своєю частину, в той час як Тайвань вважає материковий Китай територією, тимчасово окупованою комуністичними партизанами. Великий китайський Лугандон хоче проковкнути останній остров свободи. Моральні і гуманітарні принципи в них такі самі, як і в українського Лугандона, просто остерігаються американських санкцій.
prodigy написав:могу ошибаться, но воевать белорусы за фюрера не будут
Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти
Об этом в телеэфире сообщил советник министра МВД Украины Вадим Денисенко. Также он назвал «тревожным сигналом» то, что белорусские дипломаты покинули Украину.
«Я говорю сейчас свою личную точку зрения, но я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60».
При этом Денисенко считает, что Лукашенко всё ещё не хочет быть втянутым в войну. «Армия у него относительно небольшая, примерно 40 тысяч человек, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но нам это точно не нужно», — сказал он. https://t.me/nexta_live/22573
⚡️"Угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы дать отпор", - рассказали в Генштабе. https://t.me/c/1451036705/15101
ЛАД написав:На сегодня. Значительная часть города осталась без воды - в результате обстрелов повреждён водовод. Уже 2 или 3 дня в части районов была подача по графику 2 часа утром, 2 часа вечером. Сейчас пропала совсем в гораздо большей части города (насчёт всего города не скажу, не знаю) - ХТЗ, Новые Дома, точно часть Салтовки. Starikan, как у вас? Кто ещё из харьковчан, может, уточнит.
Я в Днепре, и все харьковские родственники там же. В соседнем доме на ППоле живет приятель, каждый день пишет "тихо", имея в виду наш м/р. Завтра, если не забуду, спрошу насчет воды. Отопление, писал он, еле-еле, наверное, экономят, многие уехали.
vitaliian написав:Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти
Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу? Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.