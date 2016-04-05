RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:52

  fler написав:
  vitaliian написав:Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти


Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу? :roll:
Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.

отсечь корридор поставок оружия
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7000
З нами з: 20.11.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:отсечь корридор поставок оружия

сомнительно, не хватит сил добраться до Принестровья
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4879
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:05

  edvardd написав:отсечь корридор поставок оружия

Это приравнено к суициду,идти вдоль границы в аккурат между двух огней, думаю брешуть.
AlexMotel
 
Повідомлень: 255
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 495496497498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel, andrijk777, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91985
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (138)
20.03.2022 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.