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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 19:52
fler написав: vitaliian написав:
Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти
Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди
лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу?
Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.
отсечь корридор поставок оружия
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Додано: Нед 20 бер, 2022 20:02
edvardd написав:
отсечь корридор поставок оружия
сомнительно, не хватит сил добраться до Принестровья
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Додано: Нед 20 бер, 2022 20:05
edvardd написав:
отсечь корридор поставок оружия
Это приравнено к суициду,идти вдоль границы в аккурат между двух огней, думаю брешуть.
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