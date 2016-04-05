Додано: Нед 20 бер, 2022 20:02

edvardd написав: отсечь корридор поставок оружия отсечь корридор поставок оружия

сомнительно, не хватит сил добраться до ПринестровьяНемного с телеги:"У Білорусі раптово загинули 25 російських солдатів - згоріли живцем у техніці в Мозирі", — ВертикальПовідомляється, що це працювали наші спецслужби із білоруськими патріотамиPS1Устаревание техникиЗначительная часть белорусского вооружения является советским наследием. С течением времени она устаревает, снижается её потенциал и боевые возможности для современного использования. Существуют три пути решения этого вопроса: модернизация, закупка новой иностранной и создание собственных образцов вооружений. Однако из-за небольшого финансирования Вооружённых сил эти процессы идут медленно. Вдобавок, первый путь подвергается критике, поскольку даже глубоко модернизированная советская техника всё ещё будет уступать современным образцам, что ослабевает вооружённые силы[40].ДедовщинаВ белорусской армии в той или иной степени всё ещё сохраняется т. н. «дедовщина». На подобное явление офицерский состав может как вообще не обращать внимание, так и упорно бороться. Министерство обороны также реагирует на данную проблему, принимая комплекс мер по противодействию «дедовщине» в армии. За такие проступки, особенно с причинением физического вреда, солдат может понести уголовное наказание вплоть до лишения свободы. В подразделениях сохранился классический, ещё с советских времён, вид разделения и иерархии военнослужащих-срочников, где главную роль играет срок службы солдата. Каждая воинская часть имеет свои особенности и характер «дедовщины», но во всех их принято, чтобы молодые бойцы выполняли всю основную работу за старшие призывы, наводили порядок в помещениях и на спальных местах. Некоторое время назад были распространены денежные поборы и физическое насилие, однако подобное ещё может иметь место и на современном этапе. Наибольшей жестокостью проявляется «дедовщина» в инженерных подразделениях Сухопутных сил. Наиболее благоприятной ситуацией остаётся в Транспортных войсках/ вікіпедія/