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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 495496497498>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:24

  ЛАД написав:На сегодня. Значительная часть города осталась без воды - в результате обстрелов повреждён водовод. Уже 2 или 3 дня в части районов была подача по графику 2 часа утром, 2 часа вечером.
Сейчас пропала совсем в гораздо большей части города (насчёт всего города не скажу, не знаю) - ХТЗ, Новые Дома, точно часть Салтовки.
Starikan, как у вас? Кто ещё из харьковчан, может, уточнит.

Я в Днепре, и все харьковские родственники там же. В соседнем доме на ППоле живет приятель, каждый день пишет "тихо", имея в виду наш м/р. Завтра, если не забуду, спрошу насчет воды. Отопление, писал он, еле-еле, наверное, экономят, многие уехали.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:26

  vitaliian написав:Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти


Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу? :roll:
Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:28

  prodigy написав:.............
на счет грызни-это вы, молодой человек, грызни в жизни не видели (ту вполне толерантный диспут, практически без употребления брани

Но, к сожалению, с большой долей хамства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:32

  change_pm написав:
  prodigy написав:
слышь , мудило
...придержи свой язык
дриснул за бугор, и от туда родственниками интересуешься

божінька, продіджі, які в тебе проблеми?
І наша Рада і Президент дозволили тобі вилити свою лють на ворога!

Гвинтовку у руки / дробивик і побіжав мочіт кацапье... а ти тутай страждаєш діарей.

може тобі пару тижнів відпочити від форума?

Там страшно.
А здесь можно себе позволить похамить, а потом пожаловаться модератору.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:42

  GALeon написав:Хтось питав про вивезення 50к у.о.:

Украинские таможенники на Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины $28 млн и €1.3 млн. Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги - так и всплыла эта феерическая история.

https://www.unian.net/society/zakarpats ... an_channel

А це 3 центнери паперу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:43

  prodigy написав:
  Хомякоид написав:Заткни ебало ирпенское нещастье. У меня родственники в Украине.


слышь , мудило...придержи свой язык
дриснул за бугор, и от туда родственниками интересуешься

скажу тебе толерантно, информации о твоих родственниках на этой ветки ты не найдешь,

посему вали туда-куда послали русский корабль

и фото нашего гетьмана в аватара убери-те,
это прямое оскорбление государственного деятеля Украины


Следи за собой. Будешь в теробороне может послущаю что ты говоришь.
Для меня этот человек не гетьман.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:45

  prodigy написав:change_pm
синку,
тебе вже банили за паникерство,

перемени белизну , бо тхне від тебе страхом

йди по напрямку російського корабля

так, стукачьок вже ідентифікувавсі... ясно!

ти мої труси вже нюхаєш? капець! спецом для тебе не прав трі тіжні )))
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:52

  fler написав:
  vitaliian написав:Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти


Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу? :roll:
Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.

отсечь корридор поставок оружия
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:отсечь корридор поставок оружия

сомнительно, не хватит сил добраться до Принестровья

Немного с телеги:

"У Білорусі раптово загинули 25 російських солдатів - згоріли живцем у техніці в Мозирі", — Вертикаль
Повідомляється, що це працювали наші спецслужби із білоруськими патріотами

PS1
Устаревание техники
Значительная часть белорусского вооружения является советским наследием. С течением времени она устаревает, снижается её потенциал и боевые возможности для современного использования. Существуют три пути решения этого вопроса: модернизация, закупка новой иностранной и создание собственных образцов вооружений. Однако из-за небольшого финансирования Вооружённых сил эти процессы идут медленно. Вдобавок, первый путь подвергается критике, поскольку даже глубоко модернизированная советская техника всё ещё будет уступать современным образцам, что ослабевает вооружённые силы[40].

Дедовщина
В белорусской армии в той или иной степени всё ещё сохраняется т. н. «дедовщина». На подобное явление офицерский состав может как вообще не обращать внимание, так и упорно бороться. Министерство обороны также реагирует на данную проблему, принимая комплекс мер по противодействию «дедовщине» в армии. За такие проступки, особенно с причинением физического вреда, солдат может понести уголовное наказание вплоть до лишения свободы. В подразделениях сохранился классический, ещё с советских времён, вид разделения и иерархии военнослужащих-срочников, где главную роль играет срок службы солдата. Каждая воинская часть имеет свои особенности и характер «дедовщины», но во всех их принято, чтобы молодые бойцы выполняли всю основную работу за старшие призывы, наводили порядок в помещениях и на спальных местах. Некоторое время назад были распространены денежные поборы и физическое насилие, однако подобное ещё может иметь место и на современном этапе. Наибольшей жестокостью проявляется «дедовщина» в инженерных подразделениях Сухопутных сил. Наиболее благоприятной ситуацией остаётся в Транспортных войсках/ вікіпедія/
Востаннє редагувалось Goodman в Нед 20 бер, 2022 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:05

  edvardd написав:отсечь корридор поставок оружия

Это приравнено к суициду,идти вдоль границы в аккурат между двух огней, думаю брешуть.
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