ЛАД написав:На сегодня. Значительная часть города осталась без воды - в результате обстрелов повреждён водовод. Уже 2 или 3 дня в части районов была подача по графику 2 часа утром, 2 часа вечером. Сейчас пропала совсем в гораздо большей части города (насчёт всего города не скажу, не знаю) - ХТЗ, Новые Дома, точно часть Салтовки. Starikan, как у вас? Кто ещё из харьковчан, может, уточнит.
Я в Днепре, и все харьковские родственники там же. В соседнем доме на ППоле живет приятель, каждый день пишет "тихо", имея в виду наш м/р. Завтра, если не забуду, спрошу насчет воды. Отопление, писал он, еле-еле, наверное, экономят, многие уехали.
vitaliian написав:Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти
Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу? Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.
vitaliian написав:Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти
Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу? Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.
сомнительно, не хватит сил добраться до Принестровья
Немного с телеги:
"У Білорусі раптово загинули 25 російських солдатів - згоріли живцем у техніці в Мозирі", — Вертикаль Повідомляється, що це працювали наші спецслужби із білоруськими патріотами
PS1 Устаревание техники Значительная часть белорусского вооружения является советским наследием. С течением времени она устаревает, снижается её потенциал и боевые возможности для современного использования. Существуют три пути решения этого вопроса: модернизация, закупка новой иностранной и создание собственных образцов вооружений. Однако из-за небольшого финансирования Вооружённых сил эти процессы идут медленно. Вдобавок, первый путь подвергается критике, поскольку даже глубоко модернизированная советская техника всё ещё будет уступать современным образцам, что ослабевает вооружённые силы[40].
Дедовщина В белорусской армии в той или иной степени всё ещё сохраняется т. н. «дедовщина». На подобное явление офицерский состав может как вообще не обращать внимание, так и упорно бороться. Министерство обороны также реагирует на данную проблему, принимая комплекс мер по противодействию «дедовщине» в армии. За такие проступки, особенно с причинением физического вреда, солдат может понести уголовное наказание вплоть до лишения свободы. В подразделениях сохранился классический, ещё с советских времён, вид разделения и иерархии военнослужащих-срочников, где главную роль играет срок службы солдата. Каждая воинская часть имеет свои особенности и характер «дедовщины», но во всех их принято, чтобы молодые бойцы выполняли всю основную работу за старшие призывы, наводили порядок в помещениях и на спальных местах. Некоторое время назад были распространены денежные поборы и физическое насилие, однако подобное ещё может иметь место и на современном этапе. Наибольшей жестокостью проявляется «дедовщина» в инженерных подразделениях Сухопутных сил. Наиболее благоприятной ситуацией остаётся в Транспортных войсках/ вікіпедія/
Востаннє редагувалось Goodman в Нед 20 бер, 2022 20:10, всього редагувалось 1 раз.