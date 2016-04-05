Додано: Нед 20 бер, 2022 21:00

О причинах, целях и целесообразности использования вооружённых сил Республики Беларусь в российской агрессии против Украины... я уже писал ранее, сегодня о некоторых "технических" нюансах...

Значить, что бы понимать... по вс РБ...

Вся Армия - порядка 45-48 тысяч военнослужащих...

Мобилизационный резерв... под 290 тысяч...

из них 120 тысяч... это такой аналог нашей ТрО...

остальных можно забривать и пополнять ими воюющие на передовой батальоны...

Состоит из двух видов войск - Сухопутные войска и ВВС+ПВО, а так же отдельных родов войск...

- Силы специальных операций

- Транспортные войска (уникальный случай для армий пост-совка, с выделением армейской транспортной составляющей в самостоятельный род войск)

- Территориальные войска

Вооружённые силы РБ по сути...

состоят из 7-и бригад...

4-х механизированных бригад (6-я, 120-я, 19-я и 11-я), 2-х бригад ВДВ (103-й воздушно-десантной и 38-й десантно-штурмовой ) и 1 специального назаначения (5-я)...

Все они "отдельные и гвардейские", кроме спецназа... та просто - отдельная...

Кроме того, в тамошних РВ и А есть 4 бригады, один полк и одна группа - 336-я реактивная артиллерийская бригада и 1199-й реактивный артиллерийский полк, 231-я артиллерийская бригада, 111-я гвардейская артиллерийская бригада, 465-я ракетная бригада, а так же - 51-я смешанная артиллерийска группа...

Тамошние ВВС сосредоточены на 4 основных авиабазах:

- Барановичи (61-я истребительная авиабаза)

- Лида (116-я штурмовая авиабаза)

- Мачулищи (50-я смешанная авиабаза)

- Берёза (авиабаза БЛА)

Все эти наименования и "предназначения" весьма условны... Авиабазы ВВС РБ, на самом деле, представляют собой вполне унифицированные под действия любых самолётов и вертолётов тактической авиации объекты... Что, сегодня с успехом используется вс рф в войне с Украиной, которая развернула на территории Беларуси межвидовую ударную оперативно-тактическую группировку своих войск... используя в том числе и эти базы.

Поэтому базироватся на них может всё что угодно и в каком угодно количестве (ессесно, в пределах физической вместимости того или иного аэродрома)...

Исходя из гипотетического участия армии РБ в российско-украинской войне вполне можно спрогнозировать следующий сценарий её использования...

1. Скорее всего на территории Украины УЖЕ действуют отдельные группы Сил специальных опраций РБ из состава 5-й отдельной бригады специального назначения (п. Марьин Горка). Вполне логично предположить, что и вся эта бригада будет задействована в качестве передового эшелона вторжения беларуских войск... в случае принятия военно-политическим руководством РБ решения об открытом и прямом участии собственными вооружёнными силами в данной войне.

2. На сегодняшний день, командование вооружённых сил Республики Беларусь располагает до 8-ми БТгр в 2-х часовой готовности к вводу в бой и ещё 7-8 БТгр в суточной... При этом, следует оценивать резервный компонент, которым может оперировать командование беларуской армии на том или ином направлении как условные 4-х БТГр. Подчёркиваю, это по самым ОПТИМИСТИЧЕСКИМ для Минска ожиданиям... В реальности, эти цифры, скорее всего, завышены.

3. Вполне вероятно, что исходя из оперативных возможностей, а так же наиболее целесообразного использования Армии Бларуси в войне против Украины, россйское военное командование вполне вероятно пойдёт на формирование отдельной группировки беларуских войск на самостоятельном операционном направлении (скорее всего Ровенско-Волынском).

4. Так же, не вызывает сомнения и тот факт, что весь процесс сосредоточения, оперативного развёртывания и ввода в бой формирований вооружённых сил РБ будет поддержан в оперативном и материально-техническом отношении вс рф. Вполне возможно и даже вероятно использование российской боевой авиации, в частности армейской, в интересах группировки войск РБ.

5. На мой, глубоко субъективный взгляд, в рамках возможного прямого участия армии Беларуси в войне, скорее всего, следует ожидать попытку беларуского военного командования реализовать сценарий проведения оперативно-тактической операции, имеющей целью выход на рубеж Луцк - Ровно, с перерезанием двух ключевых коммуникаций - трассы Киев-Чоп и трассы Киев - Ковель ("Варшавки")...

Для выполнения этой "ближайшей" задачи наверняка будут развёрнуты две тактические группы. Одна в районе Брест - Кобрин, вторая в районе Пинск - Столин. Удары будут наносится по 2-м сходящемся направлениям... Первое по дирекции Ратне - Ковель - Луцк, второе по дирекции Дубровица - Володимирец - Маневичи... тоже на Луцк.

Если же беларуское командование начнёт тупить, то скорее всего полезут ОДНОВРЕМЕННО с продвижением на Луцк в сторону Костополя и Ровно... так сказать, под предлогом "флангового обеспечения"...

5. Нет никакого сомнения, что момент и размах этого "удара" будет в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке согласован и увязан с оценкой обстановки из "гламурного" штаба Мордора. Смысл тут - прост и понятен. Как только орки сообщат своим беларуским гоблинам, что "момент настал" (украинские резервы исчерпаны, а возможности к сопротивлению Украины уже якобы "на грани") вот тогда они и попробуют пойти вперёд... На самом деле, ЛукашенкА и его дженералы в дебильных фуражках-аэродромах... должны понимать, что их будут банально использовать в качестве "ягнёнка на заклание". По нашим сведениям, через пару дней орки готовят то самое "банзай" - наступление с целью резко улучшить свои "переговорные позиции"... Для его успеха им очень не помешала бы заруба на какой-нибудь фронтовой переферии, с целью оттягивания и блокирования наших резервов. Бросок беларуских "дровишек" в этот костёр... как им кажется, вполне неплохой вариант для этого.

И да, не обольщайтесь, уважаемые читатели... уровень фрондёрства и "бурления" в рядах вооружённых сил РБ, в том числе в рядах их высшего командного звена, не настолько силён, что бы остановить всё это действо...

Они несомненно выполнят приказ ЛукашенкИ...

а многие даже бегом, культивируемый на протяжени многих лет в рядах вс РБ тезис о "воинском братстве с россиянами" дал достаточно многочисленные всходы...