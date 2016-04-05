Это приравнено к суициду,идти вдоль границы в аккурат между двух огней, думаю брешуть.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 20:05
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:09
Тогда свали с этого форума в направлении руццкого корабля
А то достал своим трындежом, сидел себе в германии на пособии, но выражал мнение как должно быть в Украине
Про свой парадайз в чабанах трындел и про забитые окна, если Порошенко переизберется на второй срок
Пришло время забитых окон. Только ни фига не из-за Порошенко, а из-за Путина, которому ты подмахивал
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всі, хто виконує бойові завдання, запам’ятайте наступну важливішу річ. Це писано кров’ю.
Левова доля загинувших українських воїнів під час сучасної руZко-української війни складається з втрат під час нанесення противником ракетно-бомбових ударів по районах відкритого скупчення наших Сил оборони.
Охтирка, Яворів, Миколаїв, Харків....
На жаль, командири різної ланки обирають найпростіший спосіб - масове розташування військовослужбовців в будівлях та без усякого інженерного обладнання районів. Так, це зручно, тепло і вирішує багато побутових питань, але це попахує смертю.
Закон виживання простий та складний одночасно -
КОПАТИ та
РОЗЗОСЕРЕДЖУВАТИ
І як не втомився солдат, прибув з маршу підрозділ чи знаходиться він в районі збору - згадуйте про вищевказаний Закон, заставляйте виконувати його себе, вимагайте від підлеглих та нагадуйте начальникам.
Не жалійте рук солдата, не реагуйте на ниття та заклики «не перебільшувати загроз». Цим збережете найважливіше - життя людей і виконаєте поставлене завдання.
Земля - мати, покровом своїм, захистить та обігріє.
Облаштовуйте бліндажі, з’єднуйте їх перекритими траншеями з підвалами будівель. В останніх можна робити не більш як медпункти, запаси зброї, БК та продовольства.
Особливо не зволікайте, якщо до противника ближче чим 25-40 км (відстань роботи ствольної та реактивної артилерії).
Втім, це стосується і районів розташування в тилу усяких резервів, навчальних закладів та командних пунктів, куди можуть вдарити комплекси ВТО.
Маю власний досвід, коли на мене скаржились, звинувачували в знущаннях, накшталт - «ми тут воїни, а не кроти...», а вже після перших прильотів - щиро дякували.
Робимо висновки.
Нам ще після перемоги дітей робити та з онуками бавитись
P.S. Прочитав? Поділись
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:46
пресаташе (люся)-
-того , хто звинувачує(бубочка) сьогодні країни НАТО в тому, що якби ми були в НАТО то війни б не було.....
- звинувачує того(барига) під чиїм тиском прописали в Конституції наш рух в НАТО...в тому що цей рух в НАТО спровокував росію на напад...
СЮР в реальному житті....
Додано: Нед 20 бер, 2022 20:51
Вже хочуть і Прямий з П'ятим на марафон перевести. Не довго пісенька грала, знову починають...
Додано: Нед 20 бер, 2022 21:00
из сети...
О причинах, целях и целесообразности использования вооружённых сил Республики Беларусь в российской агрессии против Украины... я уже писал ранее, сегодня о некоторых "технических" нюансах...
Значить, что бы понимать... по вс РБ...
Вся Армия - порядка 45-48 тысяч военнослужащих...
Мобилизационный резерв... под 290 тысяч...
из них 120 тысяч... это такой аналог нашей ТрО...
остальных можно забривать и пополнять ими воюющие на передовой батальоны...
Состоит из двух видов войск - Сухопутные войска и ВВС+ПВО, а так же отдельных родов войск...
- Силы специальных операций
- Транспортные войска (уникальный случай для армий пост-совка, с выделением армейской транспортной составляющей в самостоятельный род войск)
- Территориальные войска
Вооружённые силы РБ по сути...
состоят из 7-и бригад...
4-х механизированных бригад (6-я, 120-я, 19-я и 11-я), 2-х бригад ВДВ (103-й воздушно-десантной и 38-й десантно-штурмовой ) и 1 специального назаначения (5-я)...
Все они "отдельные и гвардейские", кроме спецназа... та просто - отдельная...
Кроме того, в тамошних РВ и А есть 4 бригады, один полк и одна группа - 336-я реактивная артиллерийская бригада и 1199-й реактивный артиллерийский полк, 231-я артиллерийская бригада, 111-я гвардейская артиллерийская бригада, 465-я ракетная бригада, а так же - 51-я смешанная артиллерийска группа...
Тамошние ВВС сосредоточены на 4 основных авиабазах:
- Барановичи (61-я истребительная авиабаза)
- Лида (116-я штурмовая авиабаза)
- Мачулищи (50-я смешанная авиабаза)
- Берёза (авиабаза БЛА)
Все эти наименования и "предназначения" весьма условны... Авиабазы ВВС РБ, на самом деле, представляют собой вполне унифицированные под действия любых самолётов и вертолётов тактической авиации объекты... Что, сегодня с успехом используется вс рф в войне с Украиной, которая развернула на территории Беларуси межвидовую ударную оперативно-тактическую группировку своих войск... используя в том числе и эти базы.
Поэтому базироватся на них может всё что угодно и в каком угодно количестве (ессесно, в пределах физической вместимости того или иного аэродрома)...
Исходя из гипотетического участия армии РБ в российско-украинской войне вполне можно спрогнозировать следующий сценарий её использования...
1. Скорее всего на территории Украины УЖЕ действуют отдельные группы Сил специальных опраций РБ из состава 5-й отдельной бригады специального назначения (п. Марьин Горка). Вполне логично предположить, что и вся эта бригада будет задействована в качестве передового эшелона вторжения беларуских войск... в случае принятия военно-политическим руководством РБ решения об открытом и прямом участии собственными вооружёнными силами в данной войне.
2. На сегодняшний день, командование вооружённых сил Республики Беларусь располагает до 8-ми БТгр в 2-х часовой готовности к вводу в бой и ещё 7-8 БТгр в суточной... При этом, следует оценивать резервный компонент, которым может оперировать командование беларуской армии на том или ином направлении как условные 4-х БТГр. Подчёркиваю, это по самым ОПТИМИСТИЧЕСКИМ для Минска ожиданиям... В реальности, эти цифры, скорее всего, завышены.
3. Вполне вероятно, что исходя из оперативных возможностей, а так же наиболее целесообразного использования Армии Бларуси в войне против Украины, россйское военное командование вполне вероятно пойдёт на формирование отдельной группировки беларуских войск на самостоятельном операционном направлении (скорее всего Ровенско-Волынском).
4. Так же, не вызывает сомнения и тот факт, что весь процесс сосредоточения, оперативного развёртывания и ввода в бой формирований вооружённых сил РБ будет поддержан в оперативном и материально-техническом отношении вс рф. Вполне возможно и даже вероятно использование российской боевой авиации, в частности армейской, в интересах группировки войск РБ.
5. На мой, глубоко субъективный взгляд, в рамках возможного прямого участия армии Беларуси в войне, скорее всего, следует ожидать попытку беларуского военного командования реализовать сценарий проведения оперативно-тактической операции, имеющей целью выход на рубеж Луцк - Ровно, с перерезанием двух ключевых коммуникаций - трассы Киев-Чоп и трассы Киев - Ковель ("Варшавки")...
Для выполнения этой "ближайшей" задачи наверняка будут развёрнуты две тактические группы. Одна в районе Брест - Кобрин, вторая в районе Пинск - Столин. Удары будут наносится по 2-м сходящемся направлениям... Первое по дирекции Ратне - Ковель - Луцк, второе по дирекции Дубровица - Володимирец - Маневичи... тоже на Луцк.
Если же беларуское командование начнёт тупить, то скорее всего полезут ОДНОВРЕМЕННО с продвижением на Луцк в сторону Костополя и Ровно... так сказать, под предлогом "флангового обеспечения"...
5. Нет никакого сомнения, что момент и размах этого "удара" будет в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке согласован и увязан с оценкой обстановки из "гламурного" штаба Мордора. Смысл тут - прост и понятен. Как только орки сообщат своим беларуским гоблинам, что "момент настал" (украинские резервы исчерпаны, а возможности к сопротивлению Украины уже якобы "на грани") вот тогда они и попробуют пойти вперёд... На самом деле, ЛукашенкА и его дженералы в дебильных фуражках-аэродромах... должны понимать, что их будут банально использовать в качестве "ягнёнка на заклание". По нашим сведениям, через пару дней орки готовят то самое "банзай" - наступление с целью резко улучшить свои "переговорные позиции"... Для его успеха им очень не помешала бы заруба на какой-нибудь фронтовой переферии, с целью оттягивания и блокирования наших резервов. Бросок беларуских "дровишек" в этот костёр... как им кажется, вполне неплохой вариант для этого.
И да, не обольщайтесь, уважаемые читатели... уровень фрондёрства и "бурления" в рядах вооружённых сил РБ, в том числе в рядах их высшего командного звена, не настолько силён, что бы остановить всё это действо...
Они несомненно выполнят приказ ЛукашенкИ...
а многие даже бегом, культивируемый на протяжени многих лет в рядах вс РБ тезис о "воинском братстве с россиянами" дал достаточно многочисленные всходы...
Додано: Нед 20 бер, 2022 21:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну что не даром я переживал про участок Столин-Брест? Все таки белорусы? Скажу вам, это не худший вариант. Конечно они нам крови попьют, но могло быть и хуже. Может еще и будет хуже, но думаю мы все порешаем.
Додано: Нед 20 бер, 2022 21:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
За оцінками Пентагону, Збройні сили України встановили рекорд в ефективності використання ПТРК Javelin.
Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
З початку повномасштабного російського вторгнення українські бійці зробили 112 пострілів з "Джавелінів" – 100 з них успішно влучили у ворожу бронетехніку.
Додано: Нед 20 бер, 2022 21:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Переговоры, вероятно, не помогут
В США считают, из-за позиции России шансы договориться об окончании спецоперации на Украине крайне малы. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы поддержали переговоры, которые президент Зеленский пытался провести с россиянами, и я использую слово «попытка», потому что переговоры кажутся односторонними, а россияне не склонялись ни к какой возможности переговорного и дипломатического решения», – сказала дипломат.
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