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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 22:01
GALeon написав:
Переговоры, вероятно, не помогут
В США считают, из-за позиции России шансы договориться об окончании спецоперации на Украине крайне малы. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы поддержали переговоры, которые президент Зеленский пытался провести с россиянами, и я использую слово «попытка», потому что переговоры кажутся односторонними, а россияне не склонялись ни к какой возможности переговорного и дипломатического решения», – сказала дипломат.
где то через неделю, они сами приползут с чего изволите?
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edvardd
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Додано: Нед 20 бер, 2022 22:15
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greenozon
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Додано: Нед 20 бер, 2022 22:32
edvardd написав:
где то через неделю, они сами приползут с чего изволите?
Лавров плакался что предложили все возможное нам, а мы не идем
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otg
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Додано: Нед 20 бер, 2022 22:38
Кто что думает о вступление войск Беларусии в войну? Думаю, как только перейдут границу, тогда с спокойной душой можно наносить удары по территории Беларуси. А здесь надеюсь их встретят.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 22:43
Россия дала Белоруссии отсрочку на погашение обязательство по госкредитам на 5−6 лет, заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. Об этом сообщает ТАСС
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