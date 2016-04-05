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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:01

  GALeon написав: Переговоры, вероятно, не помогут

В США считают, из-за позиции России шансы договориться об окончании спецоперации на Украине крайне малы. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы поддержали переговоры, которые президент Зеленский пытался провести с россиянами, и я использую слово «попытка», потому что переговоры кажутся односторонними, а россияне не склонялись ни к какой возможности переговорного и дипломатического решения», – сказала дипломат.

где то через неделю, они сами приползут с чего изволите?
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:15

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:32

  edvardd написав:где то через неделю, они сами приползут с чего изволите?
Лавров плакался что предложили все возможное нам, а мы не идем :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто что думает о вступление войск Беларусии в войну? Думаю, как только перейдут границу, тогда с спокойной душой можно наносить удары по территории Беларуси. А здесь надеюсь их встретят.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия дала Белоруссии отсрочку на погашение обязательство по госкредитам на 5−6 лет, заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. Об этом сообщает ТАСС
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 07:04

НАТО


и беларусь

edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 07:35

  fler написав:
  vitaliian написав:Войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти


Скільки про це читаю (давно), стільки не можу збагнути - навіщо їм туди лізти? Яку таку мету поставлено? Налякати Польщу? :roll:
Дотепер вони там ходили кругами уздовж кордону, "м'язами" бряцкали. Звісно, що за ними спостерігають і готові навішати, як тільки сунуться.


с тактической точки зрения
-задание перерезать коммуникации столицы с западом

Российские войска могут зайти со стороны Беларуси и белорусские войска (это не много другое)
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