Лавров плакался что предложили все возможное нам, а мы не идем
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Додано: Нед 20 бер, 2022 22:32
Додано: Нед 20 бер, 2022 22:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кто что думает о вступление войск Беларусии в войну? Думаю, как только перейдут границу, тогда с спокойной душой можно наносить удары по территории Беларуси. А здесь надеюсь их встретят.
Додано: Нед 20 бер, 2022 22:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Россия дала Белоруссии отсрочку на погашение обязательство по госкредитам на 5−6 лет, заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. Об этом сообщает ТАСС
Додано: Пон 21 бер, 2022 07:35
у нас утром был самый длительный обстрел за все время (40 минут работала наша ПВО)
в сетях сообщают о подбитом русском корабле (жду официальной информации)
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 21 бер, 2022 07:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 бер, 2022 07:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Арестович молодец. Один из самых здравомыслящих в Украине.
Додано: Пон 21 бер, 2022 08:23
24 березня відбудеться:
24 березня відбудеться:
саміт НАТО
саміт країн великої Сімки
саміт країн ЕС
шановні, які сподівання і які рішення очікують?
Додано: Пон 21 бер, 2022 08:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 21 бер, 2022 08:36
Не стоит надеяться на Запад. Кроме оружия они нам ничего не дадут. И за оружие спасибо. Побольше бы.
Да еще, я хотел высказаться на счет мирного договора.
Не будет у нас с РФ никакого мирного договора. Его можно было б подписывать когда наши войска освободили бы всю нашу территорию включая с Крымом. А еще лучше что б стояли на подступах к Москве. Так как это все из области фантазий ни каких мирных договоров. Возможен договор о перемирии, о выводе войск, не более. Кроме того РФ нам войну не объявляло. Про какой договор о мире может идти речь?
Додано: Пон 21 бер, 2022 08:40
цього тижня Байден відвідає Брюссель для обговорення з представниками ЄС посилення санкцій проти країни-агресорки.
"Ми працюємо над п’ятим раундом санкцій, передбачається багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, оскільки обговорення нових санкцій триває поки непублічно.
Попередні чотири раунди санкцій проти РФ не змінили курс Кремля на припинення бойових дій проти України, що змушує Захід іти на ще потужніші кроки проти росіян.
У Білому домі раніше вже анонсували новий пакет обмежень і заявили, що санкційний пакет тільки поповнюватиметься, якщо Москва не відмовиться від своїх загарбницьких цілей.
Раніше від російської нафти відмовилися США і Велика Британія, проте у ЄС на цей крок іти не зважувалися. Натомість Єврокомісія розробила план відмови від нафти, вугілля й газу з Росії до 2030 року.
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