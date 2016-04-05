Додано: Пон 21 бер, 2022 08:36

prodigy написав: 24 березня відбудеться:



саміт НАТО

саміт країн великої Сімки

саміт країн ЕС



шановні, які сподівання і які рішення очікують? 24 березня відбудеться:саміт НАТОсаміт країн великої Сімкисаміт країн ЕСшановні, які сподівання і які рішення очікують?

Не стоит надеяться на Запад. Кроме оружия они нам ничего не дадут. И за оружие спасибо. Побольше бы.Да еще, я хотел высказаться на счет мирного договора.Не будет у нас с РФ никакого мирного договора. Его можно было б подписывать когда наши войска освободили бы всю нашу территорию включая с Крымом. А еще лучше что б стояли на подступах к Москве. Так как это все из области фантазий ни каких мирных договоров. Возможен договор о перемирии, о выводе войск, не более. Кроме того РФ нам войну не объявляло. Про какой договор о мире может идти речь?