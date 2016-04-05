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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:43

https://tsn.ua/ru/ato/kak-bezopasno-pol ... 14717.html
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин, похоже, меняет тактику в войне с Украиной, пишет The Wall Street Journal

️По словам трех высокопоставленных чиновников США, российский президент из-за провалов по взятию Киева попытается отжать у Украины восточные и южные регионы, создав, таким образом, сухопутный коридор в Крым.

Также Кремль хочет заставить Банковую пойти на его условия путем хаотичных бомбардировок городов и дальнейшего осаждения населенных пунктов
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:58

  GALeon написав:Путин, похоже, меняет тактику в войне с Украиной, пишет The Wall Street Journal

️По словам трех высокопоставленных чиновников США, российский президент из-за провалов по взятию Киева попытается отжать у Украины восточные и южные регионы, создав, таким образом, сухопутный коридор в Крым.

Также Кремль хочет заставить Банковую пойти на его условия путем хаотичных бомбардировок городов и дальнейшего осаждения населенных пунктов
Как у него это получится при нелояльном населении и полному непринятию этого с украинской стороны? Нет, они не правы. Ким Чен Пу загнал себя в угол. Он и наступать не может и дороги назад нет. Он решил любыми ср-вами вперед. Сейчас прессует Лукашенко и исчет резервы внутри страны. Лукашенко не может отказаться, но тянет время. У него ситуация еще хуже.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:03

  otg написав:Лукашенко не может отказаться, но тянет время. У него ситуация еще хуже.
лука может передать власть военным и сбежать, воевать с белорусью на два фронта Пуйло вряд ли захочет, автоматически отпадет снабжение рос. армии со стороны Гомеля/Мозыря, и риск вторжения на западную Украину. Тогда резервы которые прикрывают белорусский кордон и киев можно будет пустить на юг. ЕС и США могли бы предложить луке гарантии под этот проект. В остальных ситуациях луку ждёт жизнь на цепи под пистолетом у пуйла или то же бегство но уже без гарантий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:13

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:21

  vitaliian написав:
  otg написав:Лукашенко не может отказаться, но тянет время. У него ситуация еще хуже.
лука может передать власть военным и сбежать,
Не питайте иллюзий.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:23

  vitaliian написав:https://vimeo.com/690403523
В раше постоянно рассказывают что это украинские националисты рушат. Типа чувствуют что конец и за собой в могилу тянут мирное население. Гебельс давно отдыхает.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:25

  otg написав:Не питайте иллюзий.
это у луки иллюзии что он президент. Народ белоруси знает кто выиграл выборы, власть луки держалась только на поддержке пуйла, сейчас этой поддержки нет, а есть единственная сила - армия РБ с которой воевать пуйло не захочет (ему с Украиной нечем воевать) .

Исторический шанс скинуть ярмо рабства и восстановить справедливость по отношению к Тихановской. Не воспользоваться им = оставить пятно трусости в истории РБ.

Упускаю такие мелочи как ничем не оправданная гибель белорусов на чужой войне, по сути за трусость недопрезидента, которого мало кто выбирал.

Как то так.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 бер, 2022 09:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Не питайте иллюзий.

Где там иллюзии - он описал возможный вариант
Hennady
 
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