В ТРЦ и целились, почему нет, думаете они этим выстрелом мало наших денег сожгли.
Перед ТРЦ дорога и огромная стоянка, попали б туда только стекла вылетели бы, за ТРЦ по памяти поле и стройки. Там больше некуда целится, не в стройки же.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:49
В ТРЦ и целились, почему нет, думаете они этим выстрелом мало наших денег сожгли.
Перед ТРЦ дорога и огромная стоянка, попали б туда только стекла вылетели бы, за ТРЦ по памяти поле и стройки. Там больше некуда целится, не в стройки же.
Додано: Пон 21 бер, 2022 09:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:03
В конце прошлой недели презик россии тупин в ультимативной форме потребовал от лукашенко открыто вступить в войну с Украиной на стороне россии.
В субботу 19 марта лукашенко дал согласие на использование белорусских войск (предварительно согласовано двадцать тысяч) и вооружений в войне на территории Украины. Несмотря на согласие, дату лукашенко не согласовал, явно оставляя себе место для маневра. тупин требует, чтобы Беларусь вступила в войну уже в понедельник 21 марта, лукашенко под разными предлогами пытается отсрочить эту дату.
Нежелание лукашенко втягиваться в боевые действия понятно, он фактически потеряет армию, а с ней и последнюю надежду на остатки того, что условно можно назвать независимостью. тупин уже фактически аннексировал Республику Беларусь, и теперь пытается уничтожить белорусскую армию, используя как "пушечное мясо" в Украине, ради его, тупина , целей и, таким образом, предотвращая даже гипотетическую возможность Республики Беларусь оказать сопротивление аннексии по окончании войны.
Надо сказать, что лукашенко, который бесконечно выскальзывал из "братских" объятий тупина, сейчас остался практически без варианта на маневр и виноват в этом исключительно он сам, загнав себя в угол и фактически подарив Беларусь российскому презику.
Вступив в войну Республика Беларусь прекращает своё существование как отдельное государство.
Но у армии Республики Беларусь есть шанс переиграть ситуацию, взяв власть в стране в свои руки и отстранив от власти лукашенко. Причём этот сценарий для самого лукашенко будет лучшим исходом, если он под гарантии безопасности передаст власть в стране военным, а те в свою очередь, откажут тупину в поддержке. Воевать ещё и в Республике Беларусь тупин не будет однозначно. Но идиот лукашенко скорее всего будет пытаться выпутаться самостоятельно и вполне вероятно на этом он и закончится... совсем.
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По поводу работы ПВО - надо что-то менять. Не сбитая ракета ещё неизвестно попадет в цель или нет. А сбитые очень точно попадают на жилые дома и прочие обьекты, как показывает практика.
При такой плотной застройке, куда бы не падали обломки - все равно уничтожат наверняка в городе что то
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:35
Байден во время визита в Польшу 25 марта обсудит вопрос ввода миротворцев в Украину
США не собираются отправлять свои войска, но не исключают, что это может сделать другая страна НАТО, — сообщила (
«Я не могу предсказать, какие решения будут приняты на конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши ввести миротворцев в Украину. Что я могу сказать, так это то, что пока американских войск в Украине не будет. Президент ясно сказал об этом. Но другие страны НАТО могут решить, что они хотят ввести войска на территорию Украины», — сказала Томас-Гринфилд.
Польша во время саммита НАТО и встречи в Европейском совете планирует поднять вопрос о миротворческой миссии в Украине. План заключается в том, что миротворцы не должны вступать в прямой конфликт с РФ, а разместиться в населённых пунктах, которые не затронула война, «чтобы послать ясный сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями».
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Что именно? Ваши предложения?
Я самолично наблюдал в ночное время пролет КАЛИБРА , на подлете ракета наиболее уязвима. ПВО отрабативает свои цели. Каждий делает свою работу. Война.
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:47
Да какие там предложения?.. -- "нужно чтобы вжух -- и над полем ракету сбили" или "нада чтоб бдыщ -- и прямо на взлете бубух"...
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не знаю что именно менять. Я не специалист в этом. Тут кто то писал, что ракета предназначалась не Киеву(?? как узнать??). Логично ее было сбивать после пролета Киева, чтоб обломки в поле где то падали
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:53
Угумц, а если ракета таки на Киев летела? -- "ну, не прокатило"?
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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