Додано: Пон 21 бер, 2022 10:03

В конце прошлой недели презик россии тупин в ультимативной форме потребовал от лукашенко открыто вступить в войну с Украиной на стороне россии.

В субботу 19 марта лукашенко дал согласие на использование белорусских войск (предварительно согласовано двадцать тысяч) и вооружений в войне на территории Украины. Несмотря на согласие, дату лукашенко не согласовал, явно оставляя себе место для маневра. тупин требует, чтобы Беларусь вступила в войну уже в понедельник 21 марта, лукашенко под разными предлогами пытается отсрочить эту дату.

Нежелание лукашенко втягиваться в боевые действия понятно, он фактически потеряет армию, а с ней и последнюю надежду на остатки того, что условно можно назвать независимостью. тупин уже фактически аннексировал Республику Беларусь, и теперь пытается уничтожить белорусскую армию, используя как "пушечное мясо" в Украине, ради его, тупина , целей и, таким образом, предотвращая даже гипотетическую возможность Республики Беларусь оказать сопротивление аннексии по окончании войны.

Надо сказать, что лукашенко, который бесконечно выскальзывал из "братских" объятий тупина, сейчас остался практически без варианта на маневр и виноват в этом исключительно он сам, загнав себя в угол и фактически подарив Беларусь российскому презику.

Вступив в войну Республика Беларусь прекращает своё существование как отдельное государство.

Но у армии Республики Беларусь есть шанс переиграть ситуацию, взяв власть в стране в свои руки и отстранив от власти лукашенко. Причём этот сценарий для самого лукашенко будет лучшим исходом, если он под гарантии безопасности передаст власть в стране военным, а те в свою очередь, откажут тупину в поддержке. Воевать ещё и в Республике Беларусь тупин не будет однозначно. Но идиот лукашенко скорее всего будет пытаться выпутаться самостоятельно и вполне вероятно на этом он и закончится... совсем.