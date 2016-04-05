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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Боевой курс? Это как? Есть не одно видео из сел, где крылатки на телефон снимали. У них относительно небольшая скорость и высота полета.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:Я не знаю что именно менять. Я не специалист в этом. Тут кто то писал, что ракета предназначалась не Киеву(?? как узнать??). Логично ее было сбивать после пролета Киева, чтоб обломки в поле где то падали

Збивають там, де літають, і де є ППО, біля Києва найбільша концентрація ЗРК. Над полями теж збивають, не один Київ захищає.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Угумц, а если ракета таки на Киев летела?

Ето очень дорогие ракети, очччччень. Точних уже не осталось, скребут по сусекам и тянут уже некондицию. Наладить бистро производство нових им не посилам.
Подольский р-н не есть стратегическим.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Киеве есть то, куда крайне не желательно попадание ракет. Так что увы...Где сбили, там и упала.
wadimk
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:Боевой курс? Это как? Есть не одно видео из сел, где крылатки на телефон снимали. У них относительно небольшая скорость и высота полета.

Вся инфо гуглится и оч легко. Не вижу смисла пересказивать.
Да есть такое, именно под Винницей и сбили одну такую ракету из "пулемета" , хотя там бил не просто пулемет, а ЗУ-23-4. Адская машина с детонируемими зарядами.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Damien написав:
Goodman написав:[quote="5413943:Damien"]По поводу работы ПВО - надо что-то менять. Не сбитая ракета ещё неизвестно попадет в цель или нет. А сбитые очень точно попадают на жилые дома и прочие обьекты, как показывает практика.

Что именно? Ваши предложения?
Я самолично наблюдал в ночное время пролет КАЛИБРА , на подлете ракета наиболее уязвима. ПВО отрабативает свои цели. Каждий делает свою работу. Война.


Я не знаю что именно менять. Я не специалист в этом. Тут кто то писал, что ракета предназначалась не Киеву(?? как узнать??). Логично ее было сбивать после пролета Киева, чтоб обломки в поле где то падали

Угумц, а если ракета таки на Киев летела? -- "ну, не прокатило"? [/quote]

Ну если на Киев - то все равно фактически она цели достигла. Имеем ситуацию, что сбитая и несбитая(даже если она действительно предназначалась для Киева) ракеты наносят одинаковый урон
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

wadimk написав:В Киеве есть то, куда крайне не желательно попадание ракет. Так что увы...Где сбили, там и упала.
Имеется ввиду правительственный квартал? Не думаю, что есть задача его бомбить. Если б хотели, то уже давно своими Кинжалами сделали это. ПВО их все равно не перехватывает
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я имел ввиду некоторые производства. У "квартала" под землей все в порядке.
wadimk
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:29

народ, не нойте, насчёт ПВО, лучше спасибо им скажите, и вообще была инфа, что они их переставят, чтобы обломки на город не летели...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:35

Бульбаші готуються до смерті?

Тут, де я - було тихо/спокійно.... до недавна.
А от останніх 2 дні - напевно вовтузяться бульбаші біля кордону, так як в нас вже було декілька бойових тривог/стрибали хлопці по машинах і.... розходились/відміна тривоги.
І інша бригада, що поруч - бачила вже декілька разів дрони.
(але нам, чомусь(?), казали НЕ стріляти в дрони, а лише доповідати про них)
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