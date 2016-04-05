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Додано: Пон 21 бер, 2022 10:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Боевой курс? Это как? Есть не одно видео из сел, где крылатки на телефон снимали. У них относительно небольшая скорость и высота полета.
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Збивають там, де літають, і де є ППО, біля Києва найбільша концентрація ЗРК. Над полями теж збивають, не один Київ захищає.
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Киеве есть то, куда крайне не желательно попадание ракет. Так что увы...Где сбили, там и упала.
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вся инфо гуглится и оч легко. Не вижу смисла пересказивать.
Да есть такое, именно под Винницей и сбили одну такую ракету из "пулемета" , хотя там бил не просто пулемет, а ЗУ-23-4. Адская машина с детонируемими зарядами.
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Угумц, а если ракета таки на Киев летела? -- "ну, не прокатило"? [/quote]
Ну если на Киев - то все равно фактически она цели достигла. Имеем ситуацию, что сбитая и несбитая(даже если она действительно предназначалась для Киева) ракеты наносят одинаковый урон
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Имеется ввиду правительственный квартал? Не думаю, что есть задача его бомбить. Если б хотели, то уже давно своими Кинжалами сделали это. ПВО их все равно не перехватывает
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я имел ввиду некоторые производства. У "квартала" под землей все в порядке.
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:29
народ, не нойте, насчёт ПВО, лучше спасибо им скажите, и вообще была инфа, что они их переставят, чтобы обломки на город не летели...
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:35
Бульбаші готуються до смерті?
Тут, де я - було тихо/спокійно.... до недавна.
А от останніх 2 дні - напевно вовтузяться бульбаші біля кордону, так як в нас вже було декілька бойових тривог/стрибали хлопці по машинах і.... розходились/відміна тривоги.
І інша бригада, що поруч - бачила вже декілька разів дрони.
(але нам, чомусь(?), казали НЕ стріляти в дрони, а лише доповідати про них)
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