это у луки иллюзии что он президент. Народ белоруси знает кто выиграл выборы, власть луки держалась только на поддержке пуйла, сейчас этой поддержки нет, а есть единственная сила - армия РБ с которой воевать пуйло не захочет (ему с Украиной нечем воевать) .
Исторический шанс скинуть ярмо рабства и восстановить справедливость по отношению к Тихановской. Не воспользоваться им = оставить пятно трусости в истории РБ.
Упускаю такие мелочи как ничем не оправданная гибель белорусов на чужой войне, по сути за трусость недопрезидента, которого мало кто выбирал.
Как то так.
Ой ееей на сколько вы наивные. Я вот всегда удивлялся нашему народу, как он всегда хочет выдать желаемое за действительность. Я обещал рассказать про Беларусь еще неделю назад. Так вот слушайте: Выборы в Беларуси это очень интересное явление. Их контекст состоит из видимой и невидимой части. Так вот, видимую вы все видели. Расскажу что происходило за кулисами. Многие у нас считают противника за идиотов, но это совсем не так. При подготовке к выборам и проведении предвыборной компании товарищи из соседней страны увидели что зреют недовольства в Беларуси, да и просто Лукашенко многим из народа просто надоел за столько лет. Как этим могла не воспользоваться контора? Без вариантов. Поэтому товарищи через левые структуры начинают финансировать оппозицию, ту же Светлану Тихановскую. Она должна была получить определенную популярность, но не победить Батьку.Рассчет был на акции неповиновения и что батька их жестоко подавит. Конечно же Запад не будет стоять в стороне и будет прессовать Лукашенко по полной программе. Таким образом прекрасно можно было расправиться с его многовекторностью. Так и случилось. Батька победил на выборах, за него проголосовало больше чем за Тихановскую, но... Не столько сколько нарисовал их избирком. Здесь контора так же была уверена, потому что знала как происходили прошлые выборы. Это подтверждают мои друзья в Беларуси. Лукашенко за свои голоса щедро платил исполкомам и др. органам власти, кому новенький мерцедес подгонит, кому еще что. Вот и перестарались товарищи нарисовав более 80%. В реале было что то около 47%, у Тихановской гораздо меньше. Народ естественно вышел на улицы. Дальше вы все знаете что было. Так вот выборы 2020 была спецоперация конторы что бы покончить с многовекторностью Лукашенко. Они прекрасно справились с задачей. Некоторые товарищи(по слухам) получили за нее награду. Сегодня Лукашенко не куда деваться, тов. Ким Чен Пу просто пользуется им. Вы думаете он хотел что б с его территории наступали на Украину? Нет конечно. Вы думаете что он хочет вступать в войну? Нет конечно. Но выхода нет.
это у луки иллюзии что он президент. Народ белоруси знает кто выиграл выборы, власть луки держалась только на поддержке пуйла, сейчас этой поддержки нет, а есть единственная сила - армия РБ с которой воевать пуйло не захочет (ему с Украиной нечем воевать) .
Исторический шанс скинуть ярмо рабства и восстановить справедливость по отношению к Тихановской. Не воспользоваться им = оставить пятно трусости в истории РБ.
Упускаю такие мелочи как ничем не оправданная гибель белорусов на чужой войне, по сути за трусость недопрезидента, которого мало кто выбирал.
Как то так.
Ой ееей на сколько вы наивные. Я вот всегда удивлялся тнашему народу, как он всегда хочет выдать желаемое за действительность ... Вы думаете что он хочет вступать в войну? Нет конечно. Но выхода нет.
А я всегда удивляюсь таким "знатокам", которые знают обо всём на свете. Ещё и выхвалются, что им известно нечто такое, что неизвестно другим
Нет никаких 47% у Лукашенко, его цифры полностью нарисованы И многовекторности у Луки также давно нет, Европа его давно санкциями давит
Це у директора радгоспу виходу немає, а у людей і військових вихід є, від мітингів, страйків і партизанки, до саботажу і звільнень. Дешева комуналка занадто дорого коштує, по факту.
Еще раз, Вы живете вне реальности и не знаете ситуацию в Беларуси. Я еще год назад был в шоке, когда ярые сторонники Тихановской обсирали Украину. И это не из прессы. Это мои знакомые. Так что не все так как вам видится и рисует наши СМИ. Не забывайте в Беларуси почти нет своего ТВ. Там все смотрят рашистское.
otg написав:Я еще год назад был в шоке, когда ярые сторонники Тихановской обсирали Украину
теперь вы подменивайте понятия, о любви белорусов к Украине речь вообще не шла. Им надоел лука, им не нравится что с их территории летят ракеты, а в перспективе их самих отправят гореть вместе с русней. Или хотите сказать что они в восторге от этого? Репрессивный аппарат Белоруссии гораздо слабее путлерского, и вся надежда на подавление восстания возлагается именно на русню. Сейчас очевидно что в случае восстания пуйло войска не пришлет, это возможность свергнуть царя. Воспользуются ей или нет нам неизвестно, соцопросов в армии мы не проводили. Любовь к Украине здесь вообще ни разу не причем. У вас любовь к полякам или венграм есть? Почему кто то должен любить/не любить Украину.
Я просто не хочу давать то что писали белорусы у меня в группе вайбере в начале войны. Какие ролики публиковали. И поверьте это все не незнакомые люди. Всех их знаю лично офлайн. Ладно не буду убеждать. Живите в своих иллюзиях. Скоро они рассыпятся как карточный домик.
otg написав:Еще раз, Вы живете вне реальности и не знаете ситуацию в Беларуси. Я еще год назад был в шоке, когда ярые сторонники Тихановской обсирали Украину. И это не из прессы. Это мои знакомые. Так что не все так как вам видится и рисует наши СМИ. Не забывайте в Беларуси почти нет своего ТВ. Там все смотрят рашистское.
Я про вибір кожної людини, по відношенню до війни. У лукашенко дійсно немає вибору, він продався з потрохами, а у інших вибір є, якщо вони проти війни, в тому числі і у військових. Не треба мені пояснювати про ситуацію в білорусі, в нас теж є ватні регіони, і не певен, що навіть війна кардинально щось там змінить.
Damien написав:Ну если на Киев - то все равно фактически она цели достигла. Имеем ситуацию, что сбитая и несбитая(даже если она действительно предназначалась для Киева) ракеты наносят одинаковый урон
Не равно. Остатки сбитой ракеты наносят гораздо меньший урон, и не там, куда били - т.е задача врага не выполнена А то, что даже остатки сбитой ракеты наносят ущерб - увы, ничего не поделать, сама вероятность сбить рпкету не 100%, выбирать где именно должны упасть остатки не приходится