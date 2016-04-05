Додано: Пон 21 бер, 2022 11:55

vitaliian написав: otg написав: Не питайте иллюзий. Не питайте иллюзий. это у луки иллюзии что он президент. Народ белоруси знает кто выиграл выборы, власть луки держалась только на поддержке пуйла, сейчас этой поддержки нет, а есть единственная сила - армия РБ с которой воевать пуйло не захочет (ему с Украиной нечем воевать) .



Исторический шанс скинуть ярмо рабства и восстановить справедливость по отношению к Тихановской. Не воспользоваться им = оставить пятно трусости в истории РБ.



Упускаю такие мелочи как ничем не оправданная гибель белорусов на чужой войне, по сути за трусость недопрезидента, которого мало кто выбирал.



Как то так. это у луки иллюзии что он президент. Народ белоруси знает кто выиграл выборы, власть луки держалась только на поддержке пуйла, сейчас этой поддержки нет, а есть единственная сила - армия РБ с которой воевать пуйло не захочет (ему с Украиной нечем воевать) .Исторический шанс скинуть ярмо рабства и восстановить справедливость по отношению к Тихановской. Не воспользоваться им = оставить пятно трусости в истории РБ.Упускаю такие мелочи как ничем не оправданная гибель белорусов на чужой войне, по сути за трусость недопрезидента, которого мало кто выбирал.Как то так.

Ой ееей на сколько вы наивные. Я вот всегда удивлялся нашему народу, как он всегда хочет выдать желаемое за действительность. Я обещал рассказать про Беларусь еще неделю назад. Так вот слушайте: Выборы в Беларуси это очень интересное явление. Их контекст состоит из видимой и невидимой части. Так вот, видимую вы все видели. Расскажу что происходило за кулисами. Многие у нас считают противника за идиотов, но это совсем не так. При подготовке к выборам и проведении предвыборной компании товарищи из соседней страны увидели что зреют недовольства в Беларуси, да и просто Лукашенко многим из народа просто надоел за столько лет. Как этим могла не воспользоваться контора? Без вариантов. Поэтому товарищи через левые структуры начинают финансировать оппозицию, ту же Светлану Тихановскую. Она должна была получить определенную популярность, но не победить Батьку.Рассчет был на акции неповиновения и что батька их жестоко подавит. Конечно же Запад не будет стоять в стороне и будет прессовать Лукашенко по полной программе. Таким образом прекрасно можно было расправиться с его многовекторностью. Так и случилось. Батька победил на выборах, за него проголосовало больше чем за Тихановскую, но... Не столько сколько нарисовал их избирком. Здесь контора так же была уверена, потому что знала как происходили прошлые выборы. Это подтверждают мои друзья в Беларуси. Лукашенко за свои голоса щедро платил исполкомам и др. органам власти, кому новенький мерцедес подгонит, кому еще что. Вот и перестарались товарищи нарисовав более 80%. В реале было что то около 47%, у Тихановской гораздо меньше. Народ естественно вышел на улицы. Дальше вы все знаете что было. Так вот выборы 2020 была спецоперация конторы что бы покончить с многовекторностью Лукашенко. Они прекрасно справились с задачей. Некоторые товарищи(по слухам) получили за нее награду. Сегодня Лукашенко не куда деваться, тов. Ким Чен Пу просто пользуется им. Вы думаете он хотел что б с его территории наступали на Украину? Нет конечно. Вы думаете что он хочет вступать в войну? Нет конечно. Но выхода нет.