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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 496497498499
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:23

ЕС предоставит Украине военную помощь на сумму до 1 млрд евро.

Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:50

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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:52

Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Искренне благодарен за поддержку Украины в это тяжелое время
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