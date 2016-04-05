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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:23
ЕС предоставит Украине военную помощь на сумму до 1 млрд евро.
Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:50
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:52
Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Искренне благодарен за поддержку Украины в это тяжелое время
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