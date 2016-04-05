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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:23
ЕС предоставит Украине военную помощь на сумму до 1 млрд евро.
Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:50
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:52
Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Искренне благодарен за поддержку Украины в это тяжелое время
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:23
otg написав:
Ой ееей на сколько вы наивные.
вы написали несколько постов, в которых есть один посыл-что на ветке на сколько наивные и не обладают теме секретными знаниями о настроениях в Білоруси, которые вы почерпнули из общения в вайбере со своими знакомыми (по факту был пересказ статьи из ресурса-помойки strana.ua)
вопрос стоял в другой плоскости (не о том кто реально и сколько % набрал на выборах 2,5года назад, и не о том сколько ваты зомбоящик обработал)
на данный момент он звучит так:
ГОТОВЫ ЛИ БЕЛОРУССКИЕ ВОЕННЫЕ УМИРАТЬ ЗА БУНКЕРНОГО В УКРАИНЕ сегодня или в ближайшие дни, остальное для генштаба ВСУ не важно
маете обґрунтовану відповідь?
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:38
На Алостроф тб було інтерв'ю з командиром і замом тероборони Ірпеня. Вона контролює 70% території, навіть після того, як звідти пішли ЗСУ, причому, переважно трофейною зброєю. Орки виганяють людей з квартир, роблять живі щити для артилерії, тому їх так важко вибити.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:55
prodigy написав:
на данный момент он звучит так:
ГОТОВЫ ЛИ БЕЛОРУССКИЕ ВОЕННЫЕ УМИРАТЬ ЗА БУНКЕРНОГО В УКРАИНЕ сегодня или в ближайшие дни, остальное для генштаба ВСУ не важно
маете обґрунтовану відповідь?
Естественно маю. Нет не готовы, но не факт что если получат приказ, то не пойдут в бой. Ни какой страны.юа я не читаю и тем более не пересказываю, не придумывайте. Просто возвращаю вас в реальность. Кому не нравится, пусть остается в своих иллюзиях.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:02
otg написав: prodigy написав:
на данный момент он звучит так:
ГОТОВЫ ЛИ БЕЛОРУССКИЕ ВОЕННЫЕ УМИРАТЬ ЗА БУНКЕРНОГО В УКРАИНЕ сегодня или в ближайшие дни, остальное для генштаба ВСУ не важно
маете обґрунтовану відповідь?
Естественно маю. Нет не готовы, но не факт что если получат приказ, то не пойдут в бой. Ни какой страны.юа я не читаю и тем более не пересказываю, не придумывайте. Просто возвращаю вас в реальность. Кому не нравится, пусть остается в своих иллюзиях.
не потрібно образ і взаємних докорів в важкий час...тут всі вже не діти
майже кожного дня "гей, пливе кача" лунає
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:10
prodigy написав:
не потрібно образ і взаємних докорів в важкий час...тут всі вже не діти
майже кожного дня "гей, пливе кача" лунає
Вот это правильно. Если кто то посчитал что я его обидел, звыняйтэ. Все что здесь давал исключительно для информации. Сам получаю здесь от вас всех информацию которую не знаю сам.
Востаннє редагувалось otg
в Пон 21 бер, 2022 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:11
otg написав: vitaliian написав: otg написав:
Не питайте иллюзий.
это у луки иллюзии что он президент. Народ белоруси знает кто выиграл выборы, власть луки держалась только на поддержке пуйла, сейчас этой поддержки нет, а есть единственная сила - армия РБ с которой воевать пуйло не захочет (ему с Украиной нечем воевать) .
Исторический шанс скинуть ярмо рабства и восстановить справедливость по отношению к Тихановской. Не воспользоваться им = оставить пятно трусости в истории РБ.
Упускаю такие мелочи как ничем не оправданная гибель белорусов на чужой войне, по сути за трусость недопрезидента, которого мало кто выбирал.
Как то так.
Ой ееей на сколько вы наивные. Я вот всегда удивлялся нашему народу, как он всегда хочет выдать желаемое за действительность. Я обещал рассказать про Беларусь еще неделю назад. Так вот слушайте: Выборы в Беларуси это очень интересное явление. Их контекст состоит из видимой и невидимой части. Так вот, видимую вы все видели. Расскажу что происходило за кулисами. Многие у нас считают противника за идиотов, но это совсем не так. При подготовке к выборам и проведении предвыборной компании товарищи из соседней страны увидели что зреют недовольства в Беларуси, да и просто Лукашенко многим из народа просто надоел за столько лет. Как этим могла не воспользоваться контора? Без вариантов. Поэтому товарищи через левые структуры начинают финансировать оппозицию, ту же Светлану Тихановскую. Она должна была получить определенную популярность, но не победить Батьку.Рассчет был на акции неповиновения и что батька их жестоко подавит. Конечно же Запад не будет стоять в стороне и будет прессовать Лукашенко по полной программе. Таким образом прекрасно можно было расправиться с его многовекторностью. Так и случилось. Батька победил на выборах, за него проголосовало больше чем за Тихановскую, но... Не столько сколько нарисовал их избирком. Здесь контора так же была уверена, потому что знала как происходили прошлые выборы. Это подтверждают мои друзья в Беларуси. Лукашенко за свои голоса щедро платил исполкомам и др. органам власти, кому новенький мерцедес подгонит, кому еще что. Вот и перестарались товарищи нарисовав более 80%. В реале было что то около 47%, у Тихановской гораздо меньше. Народ естественно вышел на улицы. Дальше вы все знаете что было. Так вот выборы 2020 была спецоперация конторы что бы покончить с многовекторностью Лукашенко. Они прекрасно справились с задачей. Некоторые товарищи(по слухам) получили за нее награду. Сегодня Лукашенко не куда деваться, тов. Ким Чен Пу просто пользуется им. Вы думаете он хотел что б с его территории наступали на Украину? Нет конечно. Вы думаете что он хочет вступать в войну? Нет конечно. Но выхода нет.
Не зрозумів хто такі "контора"?
Що значить "перестарались товарищи нарисовав более 80%"? Типу Лука ставив завдання 60%, а намалювали 80%?
Хто "Они прекрасно справились с задачей"? Хто Они?
Купа якоїсь конспірології не зрозуміло для чого. Все просто, як двері: Лука просто намалював собі 80%, а скільки там реально - яка різниця? Реальні цифри нікого в Білорусі не хвилюють.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:19
otg написав:
ярые сторонники Тихановской обсирали Украину.
Не перебільшуйте.
Тихановська на початку хотіла дружити з путіним, тому що там прекрасно розуміють роль РФ. Це не тому що вона любить пу, просто без дружби з пу, президентом Білорусії не станеш. Відповідно таке було відношення до України. Ось і все.
Ось повна аналогія з Грузією. Грузини тотально за Україну, але влада Грузії за РФ.
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