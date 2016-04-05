andrijk777 написав:Не зрозумів хто такі "контора"? Що значить "перестарались товарищи нарисовав более 80%"? Типу Лука ставив завдання 60%, а намалювали 80%? Хто "Они прекрасно справились с задачей"? Хто Они? Купа якоїсь конспірології не зрозуміло для чого. Все просто, як двері: Лука просто намалював собі 80%, а скільки там реально - яка різниця? Реальні цифри нікого в Білорусі не хвилюють.
Як що Вас дійсно цікавлять відповіді, я іх дам Вам. Тільки без образ. 1.Не зрозумів хто такі "контора" -ФСБ. Ви мабуть достатньо молодий, тому не знаєте. 2.Що значить "перестарались товарищи нарисовав более 80%"? -Вибори фальсифікують не так примітивно як Вам здається. Я розписав що це за товариши -місцева влада. 3.Хто "Они прекрасно справились с задачей"? Хто Они? -ФСБ, та інші структури які були задіяні в операції 4. Ні якої конспірології. Просто в житті не так все просто як Вам здається.
У Запоріжжі влада замовляє ремонт парку на 29 мільйонів 2022/03/21В ВІЙНА, НОВИНИ, ОБЩЕСТВО, ПОДІЇ, ПОЛІТИКА
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району оголосила про проведення тендеру на виконання робіт на об’єкті: «Реконструкція парку ім. Т.Г. Шевченка в Шевченківському районі м. Запоріжжя».
Йдеться про 29,15 мільйона гривень.
Оголошення про проведення аукціону оприлюднили 10 березня 2022 року (тобто на третій тиждень війни з РФ, у той час як рашисти вже тимчасово захопили частину Запорізької області). Сам тендер призначений на 28 березня 2022 року. Від переможця аукціону вимагається зробити будівельні роботи та поточний ремонт парку. Строк виконання робіт чи надання послуг — 31 грудня 2022 року.
Депутат Запорізької міськради Андрій Согорін, який наразі служить у лавах Нацгвардії, дуже дивується тим, що у той час, коли все Запоріжжя в укрепрайонах, волонтери шукають амуницію військовим, містяне шлють гроші в міський фонд (мовляв, нема грошей в бюджеті), а Шевченківська районна адміністрація оголошує тендер на 29 млн гривень на реконструкцію парку.
Не перебільшуйте. Тихановська на початку хотіла дружити з путіним, тому що там прекрасно розуміють роль РФ. Це не тому що вона любить пу, просто без дружби з пу, президентом Білорусії не станеш. Відповідно таке було відношення до України. Ось і все. Ось повна аналогія з Грузією. Грузини тотально за Україну, але влада Грузії за РФ.
Я й так дуже багато написав, мабуть не варто було. А ви розумійте як хочте.
Напевно, слід уточнити, що з 10, які рф задіяла увійні з Україною А скільки ще не задіяних?
Очевидно що задіяні самі кращі. Напевно в незадіяних повний жах. Я думаю за 26 дні можна привезти в Україну ще армій, якщо вони боєздатні. Я не чув що підвозились значні сили. Напевно немає що задіювати, якщо почались розмови про сірійців і інших.
andrijk777 написав:Очевидно що задіяні самі кращі. Напевно в незадіяних повний жах. Я думаю за 26 дні можна привезти в Україну ще армій, якщо вони боєздатні. Я не чув що підвозились значні сили. Напевно немає що задіювати, якщо почались розмови про сірійців і інших.
Підвозять. В Гомель йде техніка та підрозділи з всього оркістана. Але на скільки вони боєздатні, питання. Сирійські найомники не тому що в них не хватає військ. Це як би протипоставили тім хто приїхав воювати за Україну. Як що хочете, найдете це відео в інеті, де Путін Говорить з Шойгу на цю тему.
otg написав:1.Не зрозумів хто такі "контора" -ФСБ. Ви мабуть достатньо молодий, тому не знаєте. 2.Що значить "перестарались товарищи нарисовав более 80%"? -Вибори фальсифікують не так примітивно як Вам здається. Я розписав що це за товариши -місцева влада. 3.Хто "Они прекрасно справились с задачей"? Хто Они? -ФСБ, та інші структури які були задіяні в операції 4. Ні якої конспірології. Просто в житті не так все просто як Вам здається.
1. А, ФСБ. Ой як страшшшно. ФСБ. А що конкретно зробило ФСБ? Їх кандидат успішно сидить в тюрмі і не рипається. Що конкретно вони зробили/організували? Тільки будь ласка без фантазій. Я прекрасно знаю як ФСБ травило Навального і їх рівень. 2. Мені нічого не здається. Я уважно за ними(виборами) слідкував і за Білоруссю загалом. Вибори там фальсифікувати не просто, а ЕЛЕМЕНТАРНО. Тупо малюєш в протоколі потрібну цифру і все. 4. А грім це просто? Колись люди не могли пояснити грім і придумали Бога. Релігія відігравала ключову роль в житті людей. Але з часом з'явились розумні люди(дуже розумні) і поясни чому гримить грім і значення релігії стало на сьогодні мізерне. Але політичних подій дуже багато і не вистачає розумних людей для їх пояснення. А "пояснювальників" стало багато, тому що на цьому вже роблять гроші. Ось і з'являється конспірологія. Нікому не цікаво коли подія пояснена просто, набагато цікавіше якщо там гострий сюжет і купа нюансів.