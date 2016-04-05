Додано: Пон 21 бер, 2022 19:09

Пентагон: Россия пока не пыталась мешать поставкам оружияВ Пентагоне состоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Вот наиболее заметные тезисы:▪За неделю российские войска сколько-нибудь заметно не продвинулись ни в одном из направлений. В частности под Киевом они остаются в 15 км к северо-западу и в 30 км к востоку.▪Неспособность военных продвинуться вперед лишает Россию потенциального рычага давления на переговорах▪Никаких попыток атаковать поставки вооружений через западную границу Россия пока не предпринимала▪Американские дроны-камикадзе Switchblade, обещанные Украине на прошлой неделе, пока не доставлены▪В Пентагоне видят небольшое изменение обстановки на морском направлении - около 12 кораблей разных размеров находятся у берегов Украины и, возможно, принимали участие в обстрелах вокруг Одессы▪По поводу утверждений России о том, что она применила гиперзвуковые ракеты, в Пентагоне недоумевают. Там говорят, что это в принципе возможно, но практический смысл этого неясен - допускают, что это делается либо для демонстрации своих возможностей Западу, либо потому, что запасы обычных высокоточных ракет (крылатых) постепенно иссякают.▪По подсчетам Пентагона, с начала войны Россия выпустила по Украине более 1100 ракет.▪США известно о том, что российские военные обсуждают возможность переброски дополнительных батальонных тактических групп на украинский театр боевых действий, но конкретных шагов в этом направлении пока не наблюдают.@bbcrussian