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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 499500501502>
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:45

Подтвердилась ТиК ток версия с ТРЦ, тиктокера поймали, даёт показания, в сети есть видео, выкладывать эту мерзость не буду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:54

  otg написав:Сирійські найомники не тому що в них не хватає військ. Це як би протипоставили тім хто приїхав воювати за Україну. Як що хочете, найдете це відео в інеті, де Путін Говорить з Шойгу на цю тему.

Вірити тому що Путін чи Шойгу говорять публічно??? :D :D :D Ну ні. Я не настільки наївний.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:09

Bbc пишет

Пентагон: Россия пока не пыталась мешать поставкам оружия

В Пентагоне состоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Вот наиболее заметные тезисы:

▪За неделю российские войска сколько-нибудь заметно не продвинулись ни в одном из направлений. В частности под Киевом они остаются в 15 км к северо-западу и в 30 км к востоку.
▪Неспособность военных продвинуться вперед лишает Россию потенциального рычага давления на переговорах
▪Никаких попыток атаковать поставки вооружений через западную границу Россия пока не предпринимала
▪Американские дроны-камикадзе Switchblade, обещанные Украине на прошлой неделе, пока не доставлены
▪В Пентагоне видят небольшое изменение обстановки на морском направлении - около 12 кораблей разных размеров находятся у берегов Украины и, возможно, принимали участие в обстрелах вокруг Одессы
▪По поводу утверждений России о том, что она применила гиперзвуковые ракеты, в Пентагоне недоумевают. Там говорят, что это в принципе возможно, но практический смысл этого неясен - допускают, что это делается либо для демонстрации своих возможностей Западу, либо потому, что запасы обычных высокоточных ракет (крылатых) постепенно иссякают.
▪По подсчетам Пентагона, с начала войны Россия выпустила по Украине более 1100 ракет.
▪США известно о том, что российские военные обсуждают возможность переброски дополнительных батальонных тактических групп на украинский театр боевых действий, но конкретных шагов в этом направлении пока не наблюдают.

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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:15

  edvardd написав:Алексей Арестович
4 мин. ·
- Соберитесь.
Сейчас от вас понадобиться все ваше мужество.
Чернобаевка.
Седьмой раз. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Жесть.:) Кто то объяснит????????
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:18

  vitaliian написав:▪В Пентагоне видят небольшое изменение обстановки на морском направлении - около 12 кораблей разных размеров находятся у берегов Украины и, возможно, принимали участие в обстрелах вокруг Одессы

На каком расстоянии до берега?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:22

УП стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни: вивезли більше 17 млн доларів

"Українській правді" стали відомі деталі виїзду Ігоря та Григорія Суркісів за межі України та імена пасажирів їх авто на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні УП, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00.

Співрозмовники УП у ДПСУ сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів.

Перетин кордону вони здійснили через пункт "Вилок", що розташований у Берегівському районі Закарпатської області.

Молодший брат Ігор Суркіс виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), Суркісом В’ячеславом та Суркіс Яною. Ринкова вартість такого авто складає близько 700 тисяч доларів без розмитнення (більше 20,5 млн гривень).

Народний депутат Григорій Суркіс виїхав на авто Mercedez-Benz ML-500. Ринкова вартість такого авто сягає 100 тисяч доларів без розмитнення (більше 2,8 млн гривень). Його пасажирами були Кулешов Микита (2002 року народження), Кострикіна Зоя (1961 року народження), Олексій Борисов (1993 р.н.) і Шевчук Дана (1996 р.н.).

Перетин кордону Суркісів реєстрував той же наряд прикордонників, який оформлював перетин кордону Анастасії Котвіцької, дружини соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларуваня.


https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/21/7333366/
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:23

  vitaliian написав:Подтвердилась ТиК ток версия с ТРЦ, тиктокера поймали, даёт показания, в сети есть видео, выкладывать эту мерзость не буду.

Він говорить що знімав 24 лютого, обстріляли 21 березня. Не відомо чи є зв’язок.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:29

Обидели, маленького
21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Дж.Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж.Байдена в адрес Президента России.
Подчеркнуто, что подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор.
При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805480/
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:30

  otg написав:
  vitaliian написав:▪В Пентагоне видят небольшое изменение обстановки на морском направлении - около 12 кораблей разных размеров находятся у берегов Украины и, возможно, принимали участие в обстрелах вокруг Одессы

На каком расстоянии до берега?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:34

  otg написав:
  vitaliian написав:▪В Пентагоне видят небольшое изменение обстановки на морском направлении - около 12 кораблей разных размеров находятся у берегов Украины и, возможно, принимали участие в обстрелах вокруг Одессы

На каком расстоянии до берега?


из видео сложно сказать, думаю 9-10 миль
обстрел длился минут 30, а ПВО работала еще минут 10 после выстрелов врага,
по звуку взрывов казалось что ответка идет не только с Одессы, но и с других мест
думаю враг не сколько пытался нанести урон, сколько вычислял расположение ПВО

https://kanaldom.tv/ogon-veli-s-korable ... vov-video/
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