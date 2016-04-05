ТИХИЙ написав:Обидели, маленького 21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Дж.Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж.Байдена в адрес Президента России. Подчеркнуто, что подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор. При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805480/
путин называл проституток-женщинами с пониженной социальной ответственностью его можно не называть маньяком-убийцей, а просто психопатом-убийцей