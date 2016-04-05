ТИХИЙ написав:Обидели, маленького 21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Дж.Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж.Байдена в адрес Президента России. Подчеркнуто, что подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор. При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805480/
путин называл проституток-женщинами с пониженной социальной ответственностью его можно не называть маньяком-убийцей, а просто психопатом-убийцей
GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
Что то он х-рн-ю рассказывает.
это ответ зрадофилам...
Какой референдум? Война идет. Хотя с др. стороны шаг сильный. Рф будет требовать признать Крым и Дыру. Ответ простой, Этот вопрос может решить только народ Украины.
В Малинівці під Запоріжжям окупанти розстріляли два автомобіля з родинами маріупольців
Сьогодні, 21 березня, о 8:55 в населеному пункті Малинівка, що у Пологівському районі Запорізької області, окупанти розстріляли з автоматичної зброї два легкових автомобіля з цивільними мешканцями. Вони пересувалися гуманітарним коридором.
Двоє дітей, три жінки та чоловік - поранені. Дітей терміново доправили до Запорізької обласної дитячої лікарні. Стан дорослих вдалося стабілізувати у лікарні селища Покровське, повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.
Російські окупанти звинуватили у цьому злочині військовослужбовців ЗС України. Постраждалі цілковито спростували цю дезінформацію.
Додамо: військовослужбовці рф на блокпостах спочатку ніби пропускають цивільні машини із цивільними мешканцями із зон, що знаходяться під постійними обстрілами, бомбуваннями, у безпечніші регіони. Втім, як тільки авто від'їжджає 100-500 метрів, по ній відкривають вогонь на ураження. Окупанти не зважають навіть на те, що в авто зазвичай знаходяться маленькі діти.
Такі розстріли набувають систематичного характеру: позавчора, окрім дорослих, було поранено шестеро дітей, вчора - четверо малолітніх, сьогодні - ще чотирьох дітей. Всі поранення важкі і максимально критичні, багато ампутацій кінцівок.