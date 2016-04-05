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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 500501502503>
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:39

  ТИХИЙ написав:Обидели, маленького
21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Дж.Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж.Байдена в адрес Президента России.
Подчеркнуто, что подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор.
При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805480/


путин называл проституток-женщинами с пониженной социальной ответственностью
его можно не называть маньяком-убийцей, а просто психопатом-убийцей
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Подтвердилась ТиК ток версия с ТРЦ, тиктокера поймали, даёт показания, в сети есть видео, выкладывать эту мерзость не буду.

ТРЦ так ТРЦ. хотя ранее :
Обстрел Подольского района Киева: 1 погибший, 19 пострадавших, из них 4 детей
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:32

Про кинжалы и все остальное

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:06

  GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
Что то он х-рн-ю рассказывает.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:09

  otg написав:
  GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
Что то он х-рн-ю рассказывает.

это ответ зрадофилам...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:14

  edvardd написав:
  otg написав:
  GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
Что то он х-рн-ю рассказывает.

это ответ зрадофилам...
Какой референдум? Война идет. Хотя с др. стороны шаг сильный. Рф будет требовать признать Крым и Дыру. Ответ простой, Этот вопрос может решить только народ Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:25

  vitaliian написав:Вот это видео?

Наверное специально дроны врага висели там где работают наши ПВО.

Целились именно в ТРЦ, не надоело корчить из себя эксперда?

Есть в телеге более полное видео, на котором видно что орки спалили дроном как в паркинг заезжает военная машина. Они её вели..

Востаннє редагувалось Savage Mind в Пон 21 бер, 2022 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:26

  prodigy написав:

из видео сложно сказать, думаю 9-10 миль
Плохо.
Не достать. Это не Чернобаевка почему то. Честно не понимаю Феномен Чернобаевки. По такой логике и кораблям надо было подойти на миль 5-6, что бы и их достали.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:05

Стріляють дітям в спину

В Малинівці під Запоріжжям окупанти розстріляли два автомобіля з родинами маріупольців

Сьогодні, 21 березня, о 8:55 в населеному пункті Малинівка, що у Пологівському районі Запорізької області,  окупанти розстріляли з автоматичної зброї два легкових автомобіля з цивільними мешканцями.  Вони пересувалися гуманітарним коридором. 

Двоє дітей, три жінки та чоловік - поранені. Дітей терміново доправили до Запорізької обласної дитячої лікарні. Стан дорослих вдалося стабілізувати у лікарні селища Покровське, повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Російські окупанти звинуватили у цьому злочині військовослужбовців ЗС України. Постраждалі цілковито спростували цю дезінформацію.

Додамо: військовослужбовці рф на блокпостах спочатку ніби пропускають цивільні машини із цивільними мешканцями із зон, що знаходяться під постійними обстрілами, бомбуваннями, у безпечніші регіони. Втім, як тільки авто від'їжджає 100-500 метрів, по ній відкривають вогонь на ураження. Окупанти не зважають навіть на те, що  в авто зазвичай знаходяться маленькі діти. 

Такі розстріли набувають систематичного характеру: позавчора,  окрім дорослих, було поранено шестеро дітей,  вчора - четверо малолітніх,  сьогодні - ще чотирьох дітей. Всі поранення важкі і максимально критичні, багато  ампутацій кінцівок.
lapay
 
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