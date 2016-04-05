Я наприклад згоден , щоб педерація відвела всі свої війська на лінію яку займало
24 лютого........але 2014 року.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 22:05
Я наприклад згоден , щоб педерація відвела всі свої війська на лінію яку займало
24 лютого........але 2014 року.
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:30
Ну я видел Вашу позицию. Вы б и Кубпнь оттяпали , только надо быть реалистом.
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:38
1 Кубань це після розвалу педерації
2 Не відтяпали - а ПРИЙНЯЛИ щоб захистити від набігів горців....
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Читаю прессу оркостана про референдум от Зеленского и признаю, был не прав. Россияне в ступоре.
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