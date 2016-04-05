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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:05

  otg написав:
  GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
Что то он х-рн-ю рассказывает.

Я наприклад згоден , щоб педерація відвела всі свої війська на лінію яку займало
24 лютого........але 2014 року.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:30

Ну я видел Вашу позицию. Вы б и Кубпнь оттяпали :), только надо быть реалистом.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:38

1 Кубань це після розвалу педерації
2 Не відтяпали - а ПРИЙНЯЛИ щоб захистити від набігів горців....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю прессу оркостана про референдум от Зеленского и признаю, был не прав. Россияне в ступоре. ;)
otg
 
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