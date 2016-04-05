Додано: Вів 22 бер, 2022 01:36

andrijk777 написав: Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону ? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив. Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив.

Херсона

Новой Каховке

Прошу прощения, что поздно отвечаю, причина - отсутствии Интернета. Его у нас не было с 8 утра 14-го до 14-ти 18-го, а в 12 часов 19-го опять исчез, появился в 20 часов 21-го со скоростью до 1 Мбита/сек (временно оккупированный юг Херсонщины), но надолго ли? Скорость мобильного вообще слезы.Ну и пока прочитал написанное форумчанами за эти дни, просмотрел их ссылки и видео, это тоже время, вдруг кто-то вам уже ответил, смысл повторятся?Теперь по сути.Мост убыл не взорван, но он постоянно был под нашим обстрелом, сперва была разрушена часть моста, потом и остальное. Ни одна единица техники орков по нему в Херсон не прошла. В Инете есть и фото, и видео сожженной рашистской техники на этом мосту.По- там не мост, а часть плотины Каховской ГЭС предназначенная для движения автотранспорта. Ниже выкладываю его фото. Взорвать его значит разрушить плотину. Возможно есть суперсаперы, могущие взорвать не повредив плотину, но в это мало верится. А разрушить плотину = затопить нижележащие населенные пункты.И обещанное фото этого "моста":