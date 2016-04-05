RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:05

  otg написав:
  GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
Что то он х-рн-ю рассказывает.

Я наприклад згоден , щоб педерація відвела всі свої війська на лінію яку займало
24 лютого........але 2014 року.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25557
З нами з: 15.01.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:30

Ну я видел Вашу позицию. Вы б и Кубпнь оттяпали :), только надо быть реалистом.
otg
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:38

1 Кубань це після розвалу педерації
2 Не відтяпали - а ПРИЙНЯЛИ щоб захистити від набігів горців....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25557
З нами з: 15.01.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю прессу оркостана про референдум от Зеленского и признаю, был не прав. Россияне в ступоре. ;)
otg
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 01:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прошу прощения, что поздно отвечаю, причина - отсутствии Интернета. Его у нас не было с 8 утра 14-го до 14-ти 18-го, а в 12 часов 19-го опять исчез, появился в 20 часов 21-го со скоростью до 1 Мбита/сек (временно оккупированный юг Херсонщины), но надолго ли? Скорость мобильного вообще слезы.

Ну и пока прочитал написанное форумчанами за эти дни, просмотрел их ссылки и видео, это тоже время, вдруг кто-то вам уже ответил, смысл повторятся?

Теперь по сути.
  andrijk777 написав:Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив.


Мост у Херсона был не взорван, но он постоянно был под нашим обстрелом, сперва была разрушена часть моста, потом и остальное. Ни одна единица техники орков по нему в Херсон не прошла. В Инете есть и фото, и видео сожженной рашистской техники на этом мосту.

По Новой Каховке - там не мост, а часть плотины Каховской ГЭС предназначенная для движения автотранспорта. Ниже выкладываю его фото. Взорвать его значит разрушить плотину. Возможно есть суперсаперы, могущие взорвать не повредив плотину, но в это мало верится. А разрушить плотину = затопить нижележащие населенные пункты.

И обещанное фото этого "моста":

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення
yanyura
 
Повідомлень: 6606
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 01:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мнение по поводу мобилизации. Пора отменять полную мобилизацию всех подряд. Гарантия что у работника будет возможность работать - выгодна для стабильности экономики. Во вторых. Современные войны уже давно берутся не количеством переутомленных пешек. К чему это приводит- думаю заметно...
Negotive
 
Повідомлень: 24
З нами з: 08.03.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 500501502503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.