Я наприклад згоден , щоб педерація відвела всі свої війська на лінію яку займало
24 лютого........але 2014 року.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 22:05
Я наприклад згоден , щоб педерація відвела всі свої війська на лінію яку займало
24 лютого........але 2014 року.
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:30
Ну я видел Вашу позицию. Вы б и Кубпнь оттяпали , только надо быть реалистом.
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:38
1 Кубань це після розвалу педерації
2 Не відтяпали - а ПРИЙНЯЛИ щоб захистити від набігів горців....
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Читаю прессу оркостана про референдум от Зеленского и признаю, был не прав. Россияне в ступоре.
Додано: Вів 22 бер, 2022 01:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Прошу прощения, что поздно отвечаю, причина - отсутствии Интернета. Его у нас не было с 8 утра 14-го до 14-ти 18-го, а в 12 часов 19-го опять исчез, появился в 20 часов 21-го со скоростью до 1 Мбита/сек (временно оккупированный юг Херсонщины), но надолго ли? Скорость мобильного вообще слезы.
Ну и пока прочитал написанное форумчанами за эти дни, просмотрел их ссылки и видео, это тоже время, вдруг кто-то вам уже ответил, смысл повторятся?
Теперь по сути.
Мост у Херсона был не взорван, но он постоянно был под нашим обстрелом, сперва была разрушена часть моста, потом и остальное. Ни одна единица техники орков по нему в Херсон не прошла. В Инете есть и фото, и видео сожженной рашистской техники на этом мосту.
По Новой Каховке - там не мост, а часть плотины Каховской ГЭС предназначенная для движения автотранспорта. Ниже выкладываю его фото. Взорвать его значит разрушить плотину. Возможно есть суперсаперы, могущие взорвать не повредив плотину, но в это мало верится. А разрушить плотину = затопить нижележащие населенные пункты.
И обещанное фото этого "моста":
Додано: Вів 22 бер, 2022 01:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мнение по поводу мобилизации. Пора отменять полную мобилизацию всех подряд. Гарантия что у работника будет возможность работать - выгодна для стабильности экономики. Во вторых. Современные войны уже давно берутся не количеством переутомленных пешек. К чему это приводит- думаю заметно...
Додано: Вів 22 бер, 2022 03:51
Додано: Вів 22 бер, 2022 04:19
Азов
Додано: Вів 22 бер, 2022 04:25
bbc пишет
Россия задействует низкокачественные боевые резервы - анализ США
Российские войска в понедельник не смогли значительно продвинуться ни на одном из направлений, будучи не в состоянии решить проблемы с логистикой, сообщает Институт по изучению войны (ISW).
Российские войска продолжали обстреливать Киев с северо-запада и северо-востока и укреплять оборонительные позиции, но не проводили больших наступательных операций, отмечает американский аналитический центр.
За минувшие сутки российские войска не вели никаких наступательных действий в направлении Чернигова, Сум и Харькова, также не было никаких продвижений вокруг Херсона.
С другой стороны, в Мариуполе, по мнению института, российские силы добились "медленного, но устойчивого прогресса", продолжая обстреливать гражданскую инфраструктуру города. Институт считает, что Мариуполь падет в ближайшие несколько недель.
Кроме того, институт заявил, что Россия была вынуждена перебросить "низкокачественные" боевые резервы, в том числе подразделения низкой готовности с Дальнего Востока, чтобы восполнить потери в передовых боевых частях.
@bbcrussian
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