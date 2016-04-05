RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 501502503504>
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:05

  otg написав:
  GALeon написав:️Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий - Зеленский
Что то он х-рн-ю рассказывает.

Я наприклад згоден , щоб педерація відвела всі свої війська на лінію яку займало
24 лютого........але 2014 року.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25557
З нами з: 15.01.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:30

Ну я видел Вашу позицию. Вы б и Кубпнь оттяпали :), только надо быть реалистом.
otg
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:38

1 Кубань це після розвалу педерації
2 Не відтяпали - а ПРИЙНЯЛИ щоб захистити від набігів горців....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25557
З нами з: 15.01.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю прессу оркостана про референдум от Зеленского и признаю, был не прав. Россияне в ступоре. ;)
otg
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 01:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прошу прощения, что поздно отвечаю, причина - отсутствии Интернета. Его у нас не было с 8 утра 14-го до 14-ти 18-го, а в 12 часов 19-го опять исчез, появился в 20 часов 21-го со скоростью до 1 Мбита/сек (временно оккупированный юг Херсонщины), но надолго ли? Скорость мобильного вообще слезы.

Ну и пока прочитал написанное форумчанами за эти дни, просмотрел их ссылки и видео, это тоже время, вдруг кто-то вам уже ответил, смысл повторятся?

Теперь по сути.
  andrijk777 написав:Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив.


Мост у Херсона был не взорван, но он постоянно был под нашим обстрелом, сперва была разрушена часть моста, потом и остальное. Ни одна единица техники орков по нему в Херсон не прошла. В Инете есть и фото, и видео сожженной рашистской техники на этом мосту.

По Новой Каховке - там не мост, а часть плотины Каховской ГЭС предназначенная для движения автотранспорта. Ниже выкладываю его фото. Взорвать его значит разрушить плотину. Возможно есть суперсаперы, могущие взорвать не повредив плотину, но в это мало верится. А разрушить плотину = затопить нижележащие населенные пункты.

И обещанное фото этого "моста":

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення
yanyura
 
Повідомлень: 6606
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 01:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мнение по поводу мобилизации. Пора отменять полную мобилизацию всех подряд. Гарантия что у работника будет возможность работать - выгодна для стабильности экономики. Во вторых. Современные войны уже давно берутся не количеством переутомленных пешек. К чему это приводит- думаю заметно...
Negotive
 
Повідомлень: 24
З нами з: 08.03.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 03:51

  otg написав:Читаю прессу оркостана про референдум от Зеленского и признаю, был не прав. Россияне в ступоре. ;)

А ссылочками на их "ушами хлоп-хлоп" не поделитесь?
барабашов
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 16.06.15
Подякував: 220 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 04:19

Азов

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11617
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1924 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 04:25

bbc пишет

Россия задействует низкокачественные боевые резервы - анализ США

Российские войска в понедельник не смогли значительно продвинуться ни на одном из направлений, будучи не в состоянии решить проблемы с логистикой, сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Российские войска продолжали обстреливать Киев с северо-запада и северо-востока и укреплять оборонительные позиции, но не проводили больших наступательных операций, отмечает американский аналитический центр.

За минувшие сутки российские войска не вели никаких наступательных действий в направлении Чернигова, Сум и Харькова, также не было никаких продвижений вокруг Херсона.

С другой стороны, в Мариуполе, по мнению института, российские силы добились "медленного, но устойчивого прогресса", продолжая обстреливать гражданскую инфраструктуру города. Институт считает, что Мариуполь падет в ближайшие несколько недель.

Кроме того, институт заявил, что Россия была вынуждена перебросить "низкокачественные" боевые резервы, в том числе подразделения низкой готовности с Дальнего Востока, чтобы восполнить потери в передовых боевых частях.
@bbcrussian
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11617
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1924 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 07:45

Разгром под Константиновкой (5км севернее Николаева)

prodigy
 
Повідомлень: 7543
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 501502503504>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2544
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (159)
22.03.2022 05:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.