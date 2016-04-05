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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:30

⚡️У российских оккупантов, действующих на территории Украины, боеприпасов и продовольствия осталось не более чем на три дня, - Генштаб

Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:33

Лавочка закрывается ...

Через відсутність надходження іноземних комплектуючих, довелося зупинити роботу підприємства "Уралвагонзавод" і частково Челябінський тракторний завод. Вони займалися виготовленням і ремонтом танків, а також іншої броньованої техніки.
https://24tv.ua/cherez-brak-komplektuyu ... k_n1914869.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 09:03

  vitaliian написав:Зображення
Это их фюрер сказал еще в начале войны. Потом он рассказывал что на каждое подразделение ВСУ по 10 националлистов, вот они и не дают сдаться, расстреливают всех колеблящихся. Не понятно или это ему докладывают такую дичь, или он знает реальную ситуацию, но врет нагло в глаза.
otg
 
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