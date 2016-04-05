Через відсутність надходження іноземних комплектуючих, довелося зупинити роботу підприємства "Уралвагонзавод" і частково Челябінський тракторний завод. Вони займалися виготовленням і ремонтом танків, а також іншої броньованої техніки. https://24tv.ua/cherez-brak-komplektuyu ... k_n1914869.
Это их фюрер сказал еще в начале войны. Потом он рассказывал что на каждое подразделение ВСУ по 10 националлистов, вот они и не дают сдаться, расстреливают всех колеблящихся. Не понятно или это ему докладывают такую дичь, или он знает реальную ситуацию, но врет нагло в глаза.