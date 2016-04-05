⚡️У российских оккупантов, действующих на территории Украины, боеприпасов и продовольствия осталось не более чем на три дня, - Генштаб
Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами.
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Додано: Вів 22 бер, 2022 08:30
⚡️У российских оккупантов, действующих на территории Украины, боеприпасов и продовольствия осталось не более чем на три дня, - Генштаб
Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами.
Додано: Вів 22 бер, 2022 08:33
Лавочка закрывается ...
Через відсутність надходження іноземних комплектуючих, довелося зупинити роботу підприємства "Уралвагонзавод" і частково Челябінський тракторний завод. Вони займалися виготовленням і ремонтом танків, а також іншої броньованої техніки.
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:03
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:05
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:21
Тем временем рашисты воруют персидские ковры (они думают что персидские потому что даже турецких не видели)
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:38
Пишут что Брестскую отвели в расположение. Витебские десантники остаются на границе и еще пару подразделений. Нет информации по присутствию российских подразделений в этом регионе, пока не возможно сложить реальную картинку.
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:45
Из русского ТГ канала
«Русские в Украине умирают за то, чтобы у них не было сахара, гигиенических прокладок, запчастей для автомобилей.
За то, чтобы 400 граммов макарон стоили 100 рублей.
Чтобы детей в детсадах ставили на колени в форме буквы Z с новой свастикой в руках.
За время войны в Украине (24 дня)
сахар подорожал с 50 рублей до 80 рублей.
Бумага для ксерокса — с 250 рублей до 1500 рублей.
Авто (китайские) сразу на миллион рублей.
Доллар и евро — с 70 и 80 рублей до 110 и 120 рублей.
«Поговорили со знакомыми из Калуги:
— Наш автозавод временно остановили, но мы не переживаем. Просто отдохнем месяц-другой, и будем другие машины собирать из отечественных комплектующих»
Москва.
Начались массовые кражи колес у автомобилей.
Достаточно было перестать поставлять в Россию шины и поднять цены на автозапчасти.
Город Глуповъ
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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 10:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 22 бер, 2022 10:00
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Пишіть побільше інфи про те, що діється біля кордону бульбашів!
Бо нам тут "шепчуть на вухо", що сьогодні/завтра - переломний день і "все стане зрозуміло/виясниться", що буде далі...
А далі буде ТІЛЬКИ НАША ПЕРЕМОГА!!!
Додано: Вів 22 бер, 2022 10:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 22 бер, 2022 10:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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