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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:30

⚡️У российских оккупантов, действующих на территории Украины, боеприпасов и продовольствия осталось не более чем на три дня, - Генштаб

Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:33

Лавочка закрывается ...

Через відсутність надходження іноземних комплектуючих, довелося зупинити роботу підприємства "Уралвагонзавод" і частково Челябінський тракторний завод. Вони займалися виготовленням і ремонтом танків, а також іншої броньованої техніки.
https://24tv.ua/cherez-brak-komplektuyu ... k_n1914869.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 09:03

  vitaliian написав:Зображення
Это их фюрер сказал еще в начале войны. Потом он рассказывал что на каждое подразделение ВСУ по 10 националлистов, вот они и не дают сдаться, расстреливают всех колеблящихся. Не понятно или это ему докладывают такую дичь, или он знает реальную ситуацию, но врет нагло в глаза.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 09:05

  барабашов написав:
  otg написав:Читаю прессу оркостана про референдум от Зеленского и признаю, был не прав. Россияне в ступоре. ;)

А ссылочками на их "ушами хлоп-хлоп" не поделитесь?
Вчера на мейл.ру находил в новостном блоке.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 09:21

‼️Генштаб РФ требует от Беларуси начать военную операцию в Украине с целью перерезания трасс Киев-Чоп и Киев-Ковель. Но командование армии Беларуси пока понимает, что не сможет выполнить эту задачу. Идет работа с личным составом и накапливание резервов российской поддержки, — разведка.

Тем временем рашисты воруют персидские ковры (они думают что персидские потому что даже турецких не видели)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 09:38

  vitaliian написав:
‼️Генштаб РФ требует от Беларуси начать военную операцию в Украине с целью перерезания трасс Киев-Чоп и Киев-Ковель. Но командование армии Беларуси пока понимает, что не сможет выполнить эту задачу. Идет работа с личным составом и накапливание резервов российской поддержки, — разведка.
Пишут что Брестскую отвели в расположение. Витебские десантники остаются на границе и еще пару подразделений. Нет информации по присутствию российских подразделений в этом регионе, пока не возможно сложить реальную картинку.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 09:45

Из русского ТГ канала



«Русские в Украине умирают за то, чтобы у них не было сахара, гигиенических прокладок, запчастей для автомобилей.

За то, чтобы 400 граммов макарон стоили 100 рублей.

Чтобы детей в детсадах ставили на колени в форме буквы Z с новой свастикой в руках.

За время войны в Украине (24 дня)
сахар подорожал с 50 рублей до 80 рублей.

Бумага для ксерокса — с 250 рублей до 1500 рублей.

Авто (китайские) сразу на миллион рублей.

Доллар и евро — с 70 и 80 рублей до 110 и 120 рублей.

«Поговорили со знакомыми из Калуги:
— Наш автозавод временно остановили, но мы не переживаем. Просто отдохнем месяц-другой, и будем другие машины собирать из отечественных комплектующих»

Москва.

Начались массовые кражи колес у автомобилей.

Достаточно было перестать поставлять в Россию шины и поднять цены на автозапчасти.

Город Глуповъ
https://t.me/veraafanasyeva
.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 10:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:00

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  otg написав:
  vitaliian написав:
‼️Генштаб РФ требует от Беларуси начать военную операцию в Украине с целью перерезания трасс Киев-Чоп и Киев-Ковель. Но командование армии Беларуси пока понимает, что не сможет выполнить эту задачу. Идет работа с личным составом и накапливание резервов российской поддержки, — разведка.
Пишут что Брестскую отвели в расположение. Витебские десантники остаются на границе и еще пару подразделений. Нет информации по присутствию российских подразделений в этом регионе, пока не возможно сложить реальную картинку.

Пишіть побільше інфи про те, що діється біля кордону бульбашів!
Бо нам тут "шепчуть на вухо", що сьогодні/завтра - переломний день і "все стане зрозуміло/виясниться", що буде далі...
А далі буде ТІЛЬКИ НАША ПЕРЕМОГА!!!
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:рашисты воруют персидские ковры


Предполагаю они банально утепляют танки, сидеть, спать холодно)
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Пишіть побільше інфи про те, що діється біля кордону бульбашів!
Подпишитесь на телеграм канали оттуда и читайте.
Читайте сами - например Беларуски Гаюн.
PS В основном "толпились" в Речица .
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