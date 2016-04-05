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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 502503504505
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Пишіть побільше інфи про те, що діється біля кордону бульбашів!
Подпишитесь на телеграм канали оттуда и читайте.
Читайте сами - например Беларуски Гаюн.
PS В основном "толпились" в Речица .
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:06

  Goodman написав:PS В основном "толпились" в Речица .
Там две Речицы, одна в Гомельской области, вторая в Брестской. В какой из них?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:11

  otg написав:
  Goodman написав:PS В основном "толпились" в Речица .
Там две Речицы, одна в Гомельской области, вторая в Брестской. В какой из них?

По моей информации белорусов в Гомеле и Мозыре было минимум, только пограничники и ремонтные бригады. Остальное русня. Инфа не свежая, может сейчас иначе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:26

  BeneFuckTor написав:
  vitaliian написав:рашисты воруют персидские ковры


Предполагаю они банально утепляют танки, сидеть, спать холодно)

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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:29

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"Лукашенко давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать в Украину не позднее 21 марта. Путин в бешенстве", — Геращенко

По его словам, теперь в окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти, путём переворота.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:47

Re: закордоном

😡У німецькому місті Баден-Баден 52-річного українця звільнили з роботи тому, що він записав відеозвернення до росіян через війну в Україні.

Чоловіка звільнили з ресторану, в якому він пропрацював 7 років. Про це повідомляє Obozrevatel.

Причиною конфлікту стало те, що чоловік записав емоційне відеозвернення до росіян та виклав його на своїй сторінці у соціальних мережах. Після цього відвідувачі закладу, в якому він працював барменом, звинуватили його у расизмі, а на сторінки ресторану у соцмережах почалась атака російських ботів. Це стало причиною звільнення чоловіка.

Крім того, також збираються звільнити з магазину його дружину, яка вже кілька років страждає на тяжке захворювання.

❗️Наразі чоловік шукає роботу, оскільки йому не лише треба утримувати свою сім'ю, але й родичів з України, котрі змушені були втікати від війни.

Костянтин Усов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:06

vitaliian
Для мене характерним фактом стало, що на благодійному концерті в Берліні, на користь України, зібрали аж ... 20к євро.
lapay
 
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