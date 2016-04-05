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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 бер, 2022 10:22
Успіх написав:
Пишіть побільше інфи про те, що діється біля кордону бульбашів!
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PS В основном "толпились" в Речица .
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Goodman
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:06
Goodman написав:
PS В основном "толпились" в Речица .
Там две Речицы, одна в Гомельской области, вторая в Брестской. В какой из них?
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otg
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:11
otg написав: Goodman написав:
PS В основном "толпились" в Речица .
Там две Речицы, одна в Гомельской области, вторая в Брестской. В какой из них?
По моей информации белорусов в Гомеле и Мозыре было минимум, только пограничники и ремонтные бригады. Остальное русня. Инфа не свежая, может сейчас иначе.
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vitaliian
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edvardd
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:47
😡У німецькому місті Баден-Баден 52-річного українця звільнили з роботи тому, що він записав відеозвернення до росіян через війну в Україні.
Чоловіка звільнили з ресторану, в якому він пропрацював 7 років. Про це повідомляє Obozrevatel.
Причиною конфлікту стало те, що чоловік записав емоційне відеозвернення до росіян та виклав його на своїй сторінці у соціальних мережах. Після цього відвідувачі закладу, в якому він працював барменом, звинуватили його у расизмі, а на сторінки ресторану у соцмережах почалась атака російських ботів. Це стало причиною звільнення чоловіка.
Крім того, також збираються звільнити з магазину його дружину, яка вже кілька років страждає на тяжке захворювання.
❗️Наразі чоловік шукає роботу, оскільки йому не лише треба утримувати свою сім'ю, але й родичів з України, котрі змушені були втікати від війни.
Костянтин Усов
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Додано: Вів 22 бер, 2022 12:06
vitaliian
Для мене характерним фактом стало, що на благодійному концерті в Берліні, на користь України, зібрали аж ... 20к євро.
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lapay
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