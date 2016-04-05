😡У німецькому місті Баден-Баден 52-річного українця звільнили з роботи тому, що він записав відеозвернення до росіян через війну в Україні.
Чоловіка звільнили з ресторану, в якому він пропрацював 7 років. Про це повідомляє Obozrevatel.
Причиною конфлікту стало те, що чоловік записав емоційне відеозвернення до росіян та виклав його на своїй сторінці у соціальних мережах. Після цього відвідувачі закладу, в якому він працював барменом, звинуватили його у расизмі, а на сторінки ресторану у соцмережах почалась атака російських ботів. Це стало причиною звільнення чоловіка.
Крім того, також збираються звільнити з магазину його дружину, яка вже кілька років страждає на тяжке захворювання.
❗️Наразі чоловік шукає роботу, оскільки йому не лише треба утримувати свою сім'ю, але й родичів з України, котрі змушені були втікати від війни.
😡У німецькому місті Баден-Баден 52-річного українця звільнили з роботи тому, що він записав відеозвернення до росіян через війну в Україні.
Чоловіка звільнили з ресторану, в якому він пропрацював 7 років. Про це повідомляє Obozrevatel.
Причиною конфлікту стало те, що чоловік записав емоційне відеозвернення до росіян та виклав його на своїй сторінці у соціальних мережах. Після цього відвідувачі закладу, в якому він працював барменом, звинуватили його у расизмі, а на сторінки ресторану у соцмережах почалась атака російських ботів. Це стало причиною звільнення чоловіка.
Крім того, також збираються звільнити з магазину його дружину, яка вже кілька років страждає на тяжке захворювання.
❗️Наразі чоловік шукає роботу, оскільки йому не лише треба утримувати свою сім'ю, але й родичів з України, котрі змушені були втікати від війни.
Костянтин Усов
А я проти цих відеозвернень простих людей. Особливо тих, кого напряму ще не торкнулось, тим більше тих, хто проживає за кордоном. На них все одно всім насрати. В багатьох випадках такі відеозвернення - це якийсь емоційний месс. Тому краще тихо і спокійно працювати та відправляти кошти ЗСУ та Азову. А ось вони вже нехай відосікі свої викладають.
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен важного российского подполковника, который был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зусько и лично делал ежедневные доклады. «Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с надписью "Вооруженные Силы Украины". Красноречивое доказательство, что штабисты Росармии признают - даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной второй армии мира», - отметил Галас https://v-variant.com.ua/ukraynskye-voe ... -armyy-rf/