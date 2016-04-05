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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 500501502503>
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:06

vitaliian
Для мене характерним фактом стало, що на благодійному концерті в Берліні, на користь України, зібрали аж ... 20к євро.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:28

  vitaliian написав:
😡У німецькому місті Баден-Баден 52-річного українця звільнили з роботи тому, що він записав відеозвернення до росіян через війну в Україні.

Чоловіка звільнили з ресторану, в якому він пропрацював 7 років. Про це повідомляє Obozrevatel.

Причиною конфлікту стало те, що чоловік записав емоційне відеозвернення до росіян та виклав його на своїй сторінці у соціальних мережах. Після цього відвідувачі закладу, в якому він працював барменом, звинуватили його у расизмі, а на сторінки ресторану у соцмережах почалась атака російських ботів. Це стало причиною звільнення чоловіка.

Крім того, також збираються звільнити з магазину його дружину, яка вже кілька років страждає на тяжке захворювання.

❗️Наразі чоловік шукає роботу, оскільки йому не лише треба утримувати свою сім'ю, але й родичів з України, котрі змушені були втікати від війни.

Костянтин Усов

А я проти цих відеозвернень простих людей. Особливо тих, кого напряму ще не торкнулось, тим більше тих, хто проживає за кордоном. На них все одно всім насрати. В багатьох випадках такі відеозвернення - це якийсь емоційний месс. Тому краще тихо і спокійно працювати та відправляти кошти ЗСУ та Азову. А ось вони вже нехай відосікі свої викладають.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:16

  edvardd написав:
  BeneFuckTor написав:
  vitaliian написав:рашисты воруют персидские ковры


Предполагаю они банально утепляют танки, сидеть, спать холодно)

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Традиції.
В Грузії не холодно було, також килими тягнули - https://www.irakly.info/topic-t52.html
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:29

  edvardd написав:
  BeneFuckTor написав:
  vitaliian написав:рашисты воруют персидские ковры


Предполагаю они банально утепляют танки, сидеть, спать холодно)

]

Традиції.
В Грузії не холодно було, також килими тягнули - https://www.irakly.info/topic-t52.html[/quote]


Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен важного российского подполковника, который был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зусько и лично делал ежедневные доклады.
«Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с надписью "Вооруженные Силы Украины". Красноречивое доказательство, что штабисты Росармии признают - даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной второй армии мира», - отметил Галас
https://v-variant.com.ua/ukraynskye-voe ... -armyy-rf/
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:45

  vitaliian написав:
😡У німецькому місті Баден-Баден 52-річного українця звільнили з роботи тому, що він записав відеозвернення до росіян через війну в Україні.

Я підозрюю, що у Баден-Бадені, як, наприклад, у Карлових Варах, половина населення - нуворіші з рф.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:46

edvardd



Та скоріш за все немиті ходять,а тут десь намародерив спіднього
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:47

  vitaliian написав:😡У німецькому місті Баден-Баден 52-річного українця звільнили з роботи тому, що він записав відеозвернення до росіян через війну в Україні.
Чоловіка звільнили з ресторану, в якому він пропрацював 7 років. Про це повідомляє Obozrevatel.
Костянтин Усов


vitaliian, ви на ворога працюєте чи просто дебіл? Не розумію, навіщо цим ганебним постом паплюжити Німеччину, яка вже прихистила понад 210 тисяч наших громадян, надала чимало чудової гумдопомоги, грошей, озброєння... Замість вдячності vitaliian лайном кидається та роздмухує ворожнечу.
lapay підспівує... :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:50

Оса

https://www.wsj.com/articles/u-s-sendin ... 2?mod=e2tw
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:09

Руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк отметил, что Киев – "очень большая проблема для России, и они сделают все, чтобы сюда зайти". Главным заданием ВСУ под Киевом является не дать врагу перейти реку Ирпень и продолжить наступление на нашу столицу.

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река Ирпень
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:21

  vitaliian написав:По его словам, теперь в окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти, путём переворота.
[/quote]Если это правда произойдет, то грех этим не воспользоваться и не попытаться склонить беларусскую армию на свою сторону.
otg
 
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