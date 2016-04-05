RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Не розумію, навіщо цим ганебним постом паплюжити Німеччину, яка вже прихистила понад 210 тисяч наших громадян, надала чимало чудової гумдопомоги, грошей, озброєння... Замість вдячност

Я вдячний Німеччині за потоки, за 5 тис б/в шоломів, перед війною, за турбіни в Криму, за запчастини у військовій техніці. Ізраїлю теж вдячний, особливо за депортацію наших біженців.
Не має ангелів і демонів, є різні люди і різні вчинки. Писати треба про все, інакше не буде здорової реакції, в першу чергу самого німецького суспільства, на ганебні факти, як це було з запчастинами.
lapay
 
Повідомлень: 13033
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:26

Hotab
Вони ж там самі пишуть,що це обмежена кількість, але хочаб це
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 375
З нами з: 07.04.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что то мне кажется орки эту ветку мониторят. Так что если кто что постит очень осторожно, обдумывайте каждое слово и фото которое думаете сюда всунуть, что бы не навредить нашей армии.
otg
 
Повідомлень: 2524
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки отошли от шока и придумалии ответ на слова Зеленского о референдуме:
Кремль выступает против идеи Зеленского провести референдум по условиям мирных переговоров
В Кремле считают, что обнародование деталей переговоров между Россией и Украиной может только навредить переговорному процессу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждение и так идет «гораздо медленнее и менее содержательно», чем российской стороне хотелось бы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум. Россия, напомним, ставит целью военной операции как нейтральный статус Украины, так и признание ей независимости Донецкой и Луганской республик, а также российской принадлежности Крыма.


«Украина — это суверенное государство, и какие-то там могут быть внутригосударственные, и должны быть, наверное, внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций, я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее, и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — заявил пресс-секретарь российского президента во время пресс-колла.
otg
 
Повідомлень: 2524
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:47

  otg написав:Что то мне кажется орки эту ветку мониторят. Так что если кто что постит очень осторожно, обдумывайте каждое слово и фото которое думаете сюда всунуть, что бы не навредить нашей армии.

От блин, я ковер самолёт запостил, это ж наверное на коврах прилетят.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11623
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Российский танкист сдал украинским военнослужащим танк за вознаграждение, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив."

Ну сдал и хорошо. Но вот только запускать в работу этот танк(как и прочую трофейную технику) надо только после полной разборки, обследования на жучки и маячки.
Иначе вся эта техника может стать средством наведения
Надо понимать, что существует очень много разновидностей маячков, которые "спят" и никак себя не выдают. Потом просыпаются на несколько секунд(в заданное время - через сутки, неделю, месяц), посылают свое местоположение и снова засыпают
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 28.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:53

Чорнобаївка-8

"Гениальные" стратеги из командования "второй армии мира" снова отправили войска и технику в Чернобаевку. И прогнозируемо – уже в восьмой раз оккупанты были разбиты на известном аэродроме под Херсоном.
https://news.obozrevatel.com/society/v- ... serial.htm


:shock: :mrgreen:
Умом расию не понять.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:02

⚡️На Київщині поблизу Макарова окупанти знищили склад фармзаводу "Фармак".

Про це повідомив член наглядової ради Фармаку Петро Чернишов: "Наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди".

Костянтин Усов
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11623
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 500501502503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2551
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1951)
22.03.2022 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.