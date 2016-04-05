|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:25
fler написав:
Не розумію, навіщо цим ганебним постом паплюжити Німеччину, яка вже прихистила понад 210 тисяч наших громадян, надала чимало чудової гумдопомоги, грошей, озброєння... Замість вдячност
Я вдячний Німеччині за потоки, за 5 тис б/в шоломів, перед війною, за турбіни в Криму, за запчастини у військовій техніці. Ізраїлю теж вдячний, особливо за депортацію наших біженців.
Не має ангелів і демонів, є різні люди і різні вчинки. Писати треба про все, інакше не буде здорової реакції, в першу чергу самого німецького суспільства, на ганебні факти, як це було з запчастинами.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13033
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1201 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:26
Hotab
Вони ж там самі пишуть,що це обмежена кількість, але хочаб це
-
гуляйполе
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:30
Что то мне кажется орки эту ветку мониторят. Так что если кто что постит очень осторожно, обдумывайте каждое слово и фото которое думаете сюда всунуть, что бы не навредить нашей армии.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:34
Орки отошли от шока и придумалии ответ на слова Зеленского о референдуме:
Кремль выступает против идеи Зеленского провести референдум по условиям мирных переговоров
В Кремле считают, что обнародование деталей переговоров между Россией и Украиной может только навредить переговорному процессу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждение и так идет «гораздо медленнее и менее содержательно», чем российской стороне хотелось бы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум. Россия, напомним, ставит целью военной операции как нейтральный статус Украины, так и признание ей независимости Донецкой и Луганской республик, а также российской принадлежности Крыма.
«Украина — это суверенное государство, и какие-то там могут быть внутригосударственные, и должны быть, наверное, внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций, я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее, и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — заявил пресс-секретарь российского президента во время пресс-колла.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:47
otg написав:
Что то мне кажется орки эту ветку мониторят. Так что если кто что постит очень осторожно, обдумывайте каждое слово и фото которое думаете сюда всунуть, что бы не навредить нашей армии.
От блин, я ковер самолёт запостил, это ж наверное на коврах прилетят.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11623
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1925 раз.
- Подякували: 2764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:48
"Российский танкист сдал украинским военнослужащим танк за вознаграждение, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив."
Ну сдал и хорошо. Но вот только запускать в работу этот танк(как и прочую трофейную технику) надо только после полной разборки, обследования на жучки и маячки.
Иначе вся эта техника может стать средством наведения
Надо понимать, что существует очень много разновидностей маячков, которые "спят" и никак себя не выдают. Потом просыпаются на несколько секунд(в заданное время - через сутки, неделю, месяц), посылают свое местоположение и снова засыпают
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 15:02
⚡️На Київщині поблизу Макарова окупанти знищили склад фармзаводу "Фармак".
Про це повідомив член наглядової ради Фармаку Петро Чернишов: "Наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди".
Костянтин Усов
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11623
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1925 раз.
- Подякували: 2764 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|92174
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|446163
|
|
|1
|2551
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|