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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 бер, 2022 14:25
fler написав:
Не розумію, навіщо цим ганебним постом паплюжити Німеччину, яка вже прихистила понад 210 тисяч наших громадян, надала чимало чудової гумдопомоги, грошей, озброєння... Замість вдячност
Я вдячний Німеччині за потоки, за 5 тис б/в шоломів, перед війною, за турбіни в Криму, за запчастини у військовій техніці. Ізраїлю теж вдячний, особливо за депортацію наших біженців.
Не має ангелів і демонів, є різні люди і різні вчинки. Писати треба про все, інакше не буде здорової реакції, в першу чергу самого німецького суспільства, на ганебні факти, як це було з запчастинами.
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Додано: Вів 22 бер, 2022 14:26
Hotab
Вони ж там самі пишуть,що це обмежена кількість, але хочаб це
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гуляйполе
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Додано: Вів 22 бер, 2022 14:30
Что то мне кажется орки эту ветку мониторят. Так что если кто что постит очень осторожно, обдумывайте каждое слово и фото которое думаете сюда всунуть, что бы не навредить нашей армии.
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otg
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Додано: Вів 22 бер, 2022 14:34
Орки отошли от шока и придумалии ответ на слова Зеленского о референдуме:
Кремль выступает против идеи Зеленского провести референдум по условиям мирных переговоров
В Кремле считают, что обнародование деталей переговоров между Россией и Украиной может только навредить переговорному процессу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждение и так идет «гораздо медленнее и менее содержательно», чем российской стороне хотелось бы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум. Россия, напомним, ставит целью военной операции как нейтральный статус Украины, так и признание ей независимости Донецкой и Луганской республик, а также российской принадлежности Крыма.
«Украина — это суверенное государство, и какие-то там могут быть внутригосударственные, и должны быть, наверное, внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций, я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее, и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — заявил пресс-секретарь российского президента во время пресс-колла.
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otg
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Додано: Вів 22 бер, 2022 14:47
otg написав:
Что то мне кажется орки эту ветку мониторят. Так что если кто что постит очень осторожно, обдумывайте каждое слово и фото которое думаете сюда всунуть, что бы не навредить нашей армии.
От блин, я ковер самолёт запостил, это ж наверное на коврах прилетят.
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vitaliian
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Додано: Вів 22 бер, 2022 14:48
"Российский танкист сдал украинским военнослужащим танк за вознаграждение, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив."
Ну сдал и хорошо. Но вот только запускать в работу этот танк(как и прочую трофейную технику) надо только после полной разборки, обследования на жучки и маячки.
Иначе вся эта техника может стать средством наведения
Надо понимать, что существует очень много разновидностей маячков, которые "спят" и никак себя не выдают. Потом просыпаются на несколько секунд(в заданное время - через сутки, неделю, месяц), посылают свое местоположение и снова засыпают
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Damien
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Додано: Вів 22 бер, 2022 15:02
⚡️На Київщині поблизу Макарова окупанти знищили склад фармзаводу "Фармак".
Про це повідомив член наглядової ради Фармаку Петро Чернишов: "Наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди".
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Додано: Вів 22 бер, 2022 15:19
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Додано: Вів 22 бер, 2022 16:10
edvardd написав:
Алексей Арестович
4 мин. ·
- Соберитесь.
Сейчас от вас понадобиться все ваше мужество.
Чернобаевка.
Седьмой раз. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Юлія Тимошенко літаючі на мітлі з автоматом, вже збила 200 самолетів окупанта. Петро Олексійович хильнувши стакан горілки Надто потужно загнув українського матюка, да так, що військо окупанта розбіглось геть на всі сторони. Олексій Гончаренко одним міцним ударом кулака прогинає лобову броню танка загарбника та зруйнував вже 800 танків. Остап Стахів узяв талмуд з молитвами президента вдало наступає на бойовий дух війська загарбників. Після першої молитві у військових затрусились ноги, після другої почало в кожного трусити голову а потім и дупу… Після того як Остап сказав що з нами бог и правда, у війську ворога зламалась напевне вся зброя. Інший «герої» Арсеній, Турчинов, та 99% депутатів зради, зайняли міцну оборону у країнах ЕС, та звідти наносять ворогу потужні удари язиками після келиху доброго італійського вина ціною 3000$ за пляшку…
Все буде добре ми переможемо! Слава Україні!
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