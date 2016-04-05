... Пишут друзья из Бучи. Орки, рядовой состав ходят по домам. Просят поесть что-нибудь. Жалуются, что их тут бросили. Еды нет. Новостей нет. Командиры заняты - награбленное мародерством вывозят на Бородянку и заниматься кормежкой личного состава не хотят. Сказали, чтобы не ныли, сидели ровно в Буче и ждали подкрепления. Потом - на Киев. Ну, я передал историю нашим на "Азов".





Дороги в Киевской области прекрасно простреливаются и никто не приедет. Ни с харчами, ни с пополнением. Поламаются. Уже проверено.



Ну а наши, как могут, вывозят мирных. Респект всем, кто принимает участие. Чиновникам, водителям автобусов, волонтерам. Они все рискуют, но вывозят мирных. Думаете, водители не знают цену гарантиям и зеленым коридорам? Знают. И им страшно. Но едут.



Из Бучи и Ворзеля едут через блок-посты орков, дальше волонтеры встречают с чаем и горячей едой. Каждый на своем месте делает максимум. Сплоченность украинцев продолжает удивлять даже тех, кто видел это все годы с начала агрессии в 2014 году. Своих не бросают. А орки клянчат еду, потому что командиры слишком заняты мародерством. Один народ? Не смешите мои тапочки...