После этого когда оркам стало понятно что штурма Киева ещё долго (никогда?) не будет. начались грабежи
... Пишут друзья из Бучи. Орки, рядовой состав ходят по домам. Просят поесть что-нибудь. Жалуются, что их тут бросили. Еды нет. Новостей нет. Командиры заняты - награбленное мародерством вывозят на Бородянку и заниматься кормежкой личного состава не хотят. Сказали, чтобы не ныли, сидели ровно в Буче и ждали подкрепления. Потом - на Киев. Ну, я передал историю нашим на "Азов".
Дороги в Киевской области прекрасно простреливаются и никто не приедет. Ни с харчами, ни с пополнением. Поламаются. Уже проверено.
Ну а наши, как могут, вывозят мирных. Респект всем, кто принимает участие. Чиновникам, водителям автобусов, волонтерам. Они все рискуют, но вывозят мирных. Думаете, водители не знают цену гарантиям и зеленым коридорам? Знают. И им страшно. Но едут.
Из Бучи и Ворзеля едут через блок-посты орков, дальше волонтеры встречают с чаем и горячей едой. Каждый на своем месте делает максимум. Сплоченность украинцев продолжает удивлять даже тех, кто видел это все годы с начала агрессии в 2014 году. Своих не бросают. А орки клянчат еду, потому что командиры слишком заняты мародерством. Один народ? Не смешите мои тапочки...
Вторник 22.03.2022г, в утреннем отчете презику роиси хуйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 14113 недочеловек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.Эта цифра без учёта данных о потерях российских чвк, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 18 марта это 4451 дохлый 14113+4451=18564 - норм, кроме того в этих цифрах не учтено, дохлое мясо из лн-днр!!!, там их за людей не считают...
После этого когда оркам стало понятно что штурма Киева ещё долго (никогда?) не будет. начались грабежи
... Пишут друзья из Бучи. Орки, рядовой состав ходят по домам. Просят поесть что-нибудь. Жалуются, что их тут бросили. Еды нет. Новостей нет. Командиры заняты - награбленное мародерством вывозят на Бородянку и заниматься кормежкой личного состава не хотят. Сказали, чтобы не ныли, сидели ровно в Буче и ждали подкрепления. Потом - на Киев. Ну, я передал историю нашим на "Азов".
Дороги в Киевской области прекрасно простреливаются и никто не приедет. Ни с харчами, ни с пополнением. Поламаются. Уже проверено.
Ну а наши, как могут, вывозят мирных. Респект всем, кто принимает участие. Чиновникам, водителям автобусов, волонтерам. Они все рискуют, но вывозят мирных. Думаете, водители не знают цену гарантиям и зеленым коридорам? Знают. И им страшно. Но едут.
Из Бучи и Ворзеля едут через блок-посты орков, дальше волонтеры встречают с чаем и горячей едой. Каждый на своем месте делает максимум. Сплоченность украинцев продолжает удивлять даже тех, кто видел это все годы с начала агрессии в 2014 году. Своих не бросают. А орки клянчат еду, потому что командиры слишком заняты мародерством. Один народ? Не смешите мои тапочки...
Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла: https://censor.net/ru/news/3327357/kajd ... ka_shmygal. Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?
Также давайте поговорим про выплаты 6500 грн для работников фопов. Если такой работник проработал 1-2 месяца, то по сути он ничего не получит, т.к. за него попросту не успели заплатить ЕСВ, Здесь получается, что сотрудник, который проработал пол года на фоп, тот получит 6500, а тот кто проработал 1-2 месяца будет сосать кулак.
jerua написав:Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла: https://censor.net/ru/news/3327357/kajd ... ka_shmygal. Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?
Также давайте поговорим про выплаты 6500 грн для работников фопов. Если такой работник проработал 1-2 месяца, то по сути он ничего не получит, т.к. за него попросту не успели заплатить ЕСВ, Здесь получается, что сотрудник, который проработал пол года на фоп, тот получит 6500, а тот кто проработал 1-2 месяца будет сосать кулак. Где здесь справедливость?
jerua написав:Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла: https://censor.net/ru/news/3327357/kajd ... ka_shmygal. Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?
Также давайте поговорим про выплаты 6500 грн для работников фопов. Если такой работник проработал 1-2 месяца, то по сути он ничего не получит, т.к. за него попросту не успели заплатить ЕСВ, Здесь получается, что сотрудник, который проработал пол года на фоп, тот получит 6500, а тот кто проработал 1-2 месяца будет сосать кулак. Где здесь справедливость?
хватит ныть и зраду разносить
В чем зрада? Я задал вполне адекватный вопрос. Не надо вешать сразу это дешевое клеймо.
jerua написав:Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла: https://censor.net/ru/news/3327357/kajd ... ka_shmygal. Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?
Если под обстрелами в подвале, то скорее всего, без элекричества и связи И как могут помочь эти выплаты сидящим в подвале, если они физически не смогут им воспользоваться ? И не у всех, кто выехал, есть родственники в соседних областях. И выезжают, зачастую, только с минимально необходимым набором вещей. То есть, почти без ничего и в никуда
pesikot написав:Если под обстрелами в подвале, то скорее всего, без элекричества и связи И как могут помочь эти выплаты сидящим в подвале, если они физически не смогут им воспользоваться ? И не у всех, кто выехал, есть родственники в соседних областях. И выезжают, зачастую, только с минимально необходимым набором вещей. То есть, почти без ничего и в никуда
Может иногда, стоит жевать, чем писать
А если есть электричество в подвале, то что тогда? Причем здесь вообще оно? Жевать вам по ходу надо лучше.