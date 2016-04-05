Если честно, то даже не знаю куда писать, т.к. в самом приложение Дія сейчас нет поддержки. Но даже если она там и была бы, то думаю, что это никак не повлияет на ситуацию с распределением помощи.
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Додано: Вів 22 бер, 2022 17:51
Если честно, то даже не знаю куда писать, т.к. в самом приложение Дія сейчас нет поддержки. Но даже если она там и была бы, то думаю, что это никак не повлияет на ситуацию с распределением помощи.
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:02
На сайтах правительства есть контакты обратной связи, можете написать в свою ОГА они там в плотном взаимодействии. Имхую причины две, считается если вы не выехали значит вам норм, например вы продолжаете работать и получать з/п, денег в бюджете не безлимит и наливать всем неправильно. Вторая (возможно) хотят выкурить всех с окупированных территорий и территорий под обстрелами. Типа ковидной тысячи.
Обсуждать правильно это или не правильно не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:04
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
НАТО считает, что Беларусь может присоединиться к войне против Украины в ближайшие дни - СNN
В НАТО считают, что Беларусь может вскоре присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины.
Об этом сообщили неназванные представители Альянса в комментарии CNN. По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.
Вероятность того, что Беларусь присоединится к конфликту, растет, заявил военный представитель НАТО, добавив, что Владимиру Путину "нужна поддержка".
По словам военного представителя, окончательное решение об участии Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве. "Дело не в том, что хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе?", — сказал чиновник.
Чиновник разведки НАТО отдельно отметил, что, по оценке альянса, белорусское правительство "готовится, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину". Чиновник разведки не уточнял, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что для России необходимо попытаться перекрыть военную помощь НАТО, которая поступает в Украину со стороны ее западной границы.
Источник из белорусской оппозиции сообщил, что белорусские боевые подразделения готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию.
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