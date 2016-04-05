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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 503504505506>
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 17:51

  vitaliian написав:
  jerua написав:В чем зрада? Я задал вполне адекватный вопрос. Не надо вешать сразу это дешевое клеймо.
зрады нет, напишите куда следует, просто здесь такие вопросы не обсуждаются и не решаются.


Если честно, то даже не знаю куда писать, т.к. в самом приложение Дія сейчас нет поддержки. Но даже если она там и была бы, то думаю, что это никак не повлияет на ситуацию с распределением помощи.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:02

  jerua написав:
  vitaliian написав:
  jerua написав:В чем зрада? Я задал вполне адекватный вопрос. Не надо вешать сразу это дешевое клеймо.
зрады нет, напишите куда следует, просто здесь такие вопросы не обсуждаются и не решаются.


Если честно, то даже не знаю куда писать, т.к. в самом приложение Дія сейчас нет поддержки. Но даже если она там и была бы, то думаю, что это никак не повлияет на ситуацию с распределением помощи.

На сайтах правительства есть контакты обратной связи, можете написать в свою ОГА они там в плотном взаимодействии. Имхую причины две, считается если вы не выехали значит вам норм, например вы продолжаете работать и получать з/п, денег в бюджете не безлимит и наливать всем неправильно. Вторая (возможно) хотят выкурить всех с окупированных территорий и территорий под обстрелами. Типа ковидной тысячи.
Обсуждать правильно это или не правильно не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:04

  jerua написав:
  vitaliian написав:
  jerua написав:В чем зрада? Я задал вполне адекватный вопрос. Не надо вешать сразу это дешевое клеймо.
зрады нет, напишите куда следует, просто здесь такие вопросы не обсуждаются и не решаются.


Если честно, то даже не знаю куда писать, т.к. в самом приложение Дія сейчас нет поддержки. Но даже если она там и была бы, то думаю, что это никак не повлияет на ситуацию с распределением помощи.

https://курс.ком.юа/novost/815939-kabmi ... -besplatno
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

НАТО считает, что Беларусь может присоединиться к войне против Украины в ближайшие дни - СNN


В НАТО считают, что Беларусь может вскоре присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины.
Об этом сообщили неназванные представители Альянса в комментарии CNN. По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.
Вероятность того, что Беларусь присоединится к конфликту, растет, заявил военный представитель НАТО, добавив, что Владимиру Путину "нужна поддержка".
По словам военного представителя, окончательное решение об участии Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве. "Дело не в том, что хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе?", — сказал чиновник.
Чиновник разведки НАТО отдельно отметил, что, по оценке альянса, белорусское правительство "готовится, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину". Чиновник разведки не уточнял, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что для России необходимо попытаться перекрыть военную помощь НАТО, которая поступает в Украину со стороны ее западной границы.
Источник из белорусской оппозиции сообщил, что белорусские боевые подразделения готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию.

https://www.unian.net/war/belarus-mozhe ... 55153.html
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:17

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гомель напротив Чернигова ,как оттуда можно перекрыть поставки с Европы?
Область правда длинная,но все же.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:41

Гарні новини від наших сміливих десантників!

Військові з 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ в Миколаївській області зафіксували і пострілом з ПЗРК “Ігла” знищили російську крилату ракету, яка летіла в напрямок Кропивницького.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Журналіст додав, що скидаючи «по одній бомбі за раз росіяни відключили електрику, воду, продовольство і, нарешті, особливо важливо, стільниковий зв'язок, радіо і телевізійні вишки».

«Відсутність інформації в умовах блокади має дві мети. Перша – це хаос. Люди не знають, що відбувається, і панікують. Спочатку я не міг зрозуміти, чому Маріуполь був зруйнований настільки швидко. Тепер я знаю, що це сталося через відсутність зв'язку. Безкарність – це друга мета. Коли з міста не надходить жодної інформації, немає фотографій зруйнованих будівель та вмираючих дітей, російські війська можуть робити все, що захочуть. Якби не ми, не було б нічого. Ось чому ми так ризикували, щоб мати можливість передати світові те, що ми бачили, і ось що розлютило Росію настільки, що вона почала полювання на нас», - пояснив Чернов.
...

За його словами, він з колегою надсилав фото та відео, зняті у пологовому будинку, протягом кількох годин. «У своїй ізоляції (у сховищі — НВ) ми нічого не знали про зростаючу російську кампанію дезінформації, спрямовану на дискредитацію нашої роботи. Посольство Росії в Лондоні опублікувало два твіти, в яких назвало фотографії AP фальшивими і стверджувало, що вагітна жінка — акторка. На засіданні Ради Безпеки ООН російський посол тримав у руках копії фотографій та повторював брехню про напад на пологовий будинок», - розповів журналіст.

«На той час у Маріуполі не працювало жодне українське радіо чи телебачення. Єдине радіо, яке можна було спіймати, передавало збочену російську брехню, що українці тримають Маріуполь у заручниках, обстрілюють будівлі, розробляють хімічну зброю. Пропаганда була настільки сильною, що деякі люди, з якими ми розмовляли, вірили в неї, незважаючи на свідчення, які бачили на власні очі. Повідомлення постійно повторювалося у радянському стилі: Маріуполь оточений. Складайте зброю», – каже Чернов.
https://www.0629.com.ua/news/3355284/vo ... upola-foto
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexMotel написав:Гомель напротив Чернигова ,как оттуда можно перекрыть поставки с Европы?
Область правда длинная,но все же.

Никак, ето авантюра и все ето понимают.
"ниже" по карте есть куча дорог для поставок , так глубоко вбить клин НИКТО НЕ СМОЖЕТ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Последние сплетни про Лукашка. Лукашок вывел из Украины дипломатов и 21 марта должен был вступить в очередной раз в войну против Украины, но не вступил из-за очень низкой поддержки этой идеи в армии и народе. Путин дал команду снести Лукашенко и поставить ручного царя. Эту мысль донесли Лукашку и тот понял, что пахнет жареным, отвёл войска от границы, вернул предыдущего начальника ГШ и затаился.

С украинской стороны тоже проведена работа по подготовке встречи белорусской армии - ВСУ, НГ и погранцы наготове.

Очень высокая вероятность, что второго фронта удалось избежать.

Путин же проводит скрытую мобилизацию, подтягивает резервы и проводит ротацию. Народу у него много, война затягивается.

И да, Путина очень волнует западная помощь Украине. Поэтому он пытается отсечь Киев от неё, борясь за житомирскую трассу. Здесь он тоже надеялся на помощь Лукашка.

Я думаю, что в Кремле лежит написанный заранее сценарий проведения парада победы 9 мая, потому что там любят символизм, типа стартанули 23 февраля, а 9 мая уже парад победы.

Скорее всего, с этим связана накачка войск воюющими генералами и такие большие потери старших офицеров. Пиплу нужна красивая картинка на 9 мая.
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