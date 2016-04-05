Додано: Вів 22 бер, 2022 18:13

НАТО считает, что Беларусь может присоединиться к войне против Украины в ближайшие дни - СNNВ НАТО считают, что Беларусь может вскоре присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины.Об этом сообщили неназванные представители Альянса в комментарии CNN. По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.Вероятность того, что Беларусь присоединится к конфликту, растет, заявил военный представитель НАТО, добавив, что Владимиру Путину "нужна поддержка".По словам военного представителя, окончательное решение об участии Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве. "Дело не в том, что хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе?", — сказал чиновник.Чиновник разведки НАТО отдельно отметил, что, по оценке альянса, белорусское правительство "готовится, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину". Чиновник разведки не уточнял, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что для России необходимо попытаться перекрыть военную помощь НАТО, которая поступает в Украину со стороны ее западной границы.Источник из белорусской оппозиции сообщил, что белорусские боевые подразделения готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию.