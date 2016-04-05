Россия присвоила (перевела в свой реестр) около 800 самолетов, принадлежащих иностранным лизингодателям или зарегистрированных в иностранных реестрах. Россия потеряла 78 самолетов, которые были арестованы за рубежом из-за санкций. Об этом пишет британская ВВС со ссылкой на заявление министерства транспорта РФ. https://newsyou.info/2022/03/rossiya-pr ... teryala-78
Такая же участь видимо ожидает и все остальное заграничное имущество - заводы, отели, др. активы. Логично тогда национализировать все рф-ское за бугром. Вангую, что выигрыш будет не на стороне рф, потому что выгоднее вести бизнес за бугром - емкость рынков больше и правила игры прозрачнее. Вообще уникальный случай - это ж надо одним решением умножить огромную страну на ноль.
jerua написав:Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла: https://censor.net/ru/news/3327357/kajd ... ka_shmygal. Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?
Также давайте поговорим про выплаты 6500 грн для работников фопов. Если такой работник проработал 1-2 месяца, то по сути он ничего не получит, т.к. за него попросту не успели заплатить ЕСВ, Здесь получается, что сотрудник, который проработал пол года на фоп, тот получит 6500, а тот кто проработал 1-2 месяца будет сосать кулак.
Где здесь справедливость?
Правительство работает максимально эффективно в сложившейся ситуации. Касательно не справедливости, тех кто остался: 1) люди не платят за жилье 2) многие сидят на гуманитарной помощи 3) они могут не платить коммуналку И также получают 6500, я к примеру вчера получил. А те кто уехали, вынужденны платить за жилье и все остальное. Поэтому не надо нагнетать негатив, все буде Украина!
да , более прилипло название житомирка. но фактически идет расхождение 6 на Винницу. Новоград-вол, Хмельницкий. перекритие Киев-Житомир - абсолютно ничего не даст. тем более в Стоянке поврежден мост, самими же рашистами.
vitaliian написав:не буду писать кто взорвал мосты, оставлю это историкам, просто загуглите дату когда их взорвали и где в этот день были рашисты.
и не нужно , погулите фото , взорвано вместе с легковими машинами , питающие покинуть Киев. источники - Мост взорван на трассе Киев-Житомир. Погиб ребенок, есть пострадавшиеСВЕТЛАНА КИЗИЛОВА — СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ 2022, 11:40 "С разрушенного моста упали 5 легковых автомобилей, 1 из которых полностью уничтожен огнем, необходима деблокация пострадавших и погибших в результате происшествия. Спасатели передали работникам экстренной медицинской помощи 2 мужчин, 2 женщин и 1 ребенка, которых в дальнейшем на скорой госпитализировали в Бородянскую центральную районную больницу."