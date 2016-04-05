jerua написав:

Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла:... ka_shmygal.Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?Также давайте поговорим про выплаты 6500 грн для работников фопов. Если такой работник проработал 1-2 месяца, то по сути он ничего не получит, т.к. за него попросту не успели заплатить ЕСВ, Здесь получается, что сотрудник, который проработал пол года на фоп, тот получит 6500, а тот кто проработал 1-2 месяца будет сосать кулак.Где здесь справедливость?