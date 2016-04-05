❗️Пентагон: украинцы начали отвоевывать территорию



У Би-би-си есть еще один анонимный источник, в этот раз можем сообщить, что этот источник служит в Пентагоне. Там состоялся регулярный анонимный брифинг о состоянии конфликта в Украине. Все последние дни на таких брифингах говорили, что почти ничего не изменилось, но в этот раз довольно много новостей.



🔻В Пентагоне "начинают видеть признаки способности и готовности украинцев вернуть себе территорию, которую взяли россияне". В этой связи указывают на бои в районе Изюма под Харьковом и попытки освободить Херсон.



🔻У россиян осталось уже меньше 90% сил и средств, собранных до начала вторжения. При этом российская армия продолжает испытывать трудности с тыловым обеспечением.



🔻Американское министерство обороны наблюдает признаки, что россияне не могут заправлять топливом корабли



🔻Среди российских служащих есть случаи обморожения из-за отсутствия необходимой экипировки



🔻По поводу возможных российских подкреплений более вероятным в Пентагоне видится вариант, что батальонные тактические группы в первую очередь будут перебрасывать на украинский фронт из других стран, а затем уже из других регионов России.



🔻Пентагон за последнюю неделю видел "четкие доказательства" того, что российская армия преднамеренно и сознательно целилась в гражданскую инфраструктуру. Есть и признаки других действий, которые можно квалифицировать как военные преступления. Американские военные участвуют в расследованиях (в американских СМИ сообщалось, что расследованием российских военных преступлений в Украине ведает Госдепартамент)



🔻В Азовском море находятся семь российских военных кораблей, они с высокой вероятностью обстреливали Мариуполь.



🔻В Черном море остается 21 российский военный корабль.



@bbcrussian