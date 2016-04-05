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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 504505506507>
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:20

Я себя не обделил?

Россия присвоила (перевела в свой реестр) около 800 самолетов, принадлежащих иностранным лизингодателям или зарегистрированных в иностранных реестрах.
Россия потеряла 78 самолетов, которые были арестованы за рубежом из-за санкций. Об этом пишет британская ВВС со ссылкой на заявление министерства транспорта РФ.
https://newsyou.info/2022/03/rossiya-pr ... teryala-78

Такая же участь видимо ожидает и все остальное заграничное имущество - заводы, отели, др. активы. :roll:
Логично тогда национализировать все рф-ское за бугром. Вангую, что выигрыш будет не на стороне рф, потому что выгоднее вести бизнес за бугром - емкость рынков больше и правила игры прозрачнее.
Вообще уникальный случай - это ж надо одним решением умножить огромную страну на ноль. :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:И да, Путина очень волнует западная помощь Украине. Поэтому он пытается отсечь Киев от неё, борясь за житомирскую трассу. Здесь он тоже надеялся на помощь Лукашка.

Фейк. Не существует понятия Житомирской трасси.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:32

  Goodman написав:
  GALeon написав:И да, Путина очень волнует западная помощь Украине. Поэтому он пытается отсечь Киев от неё, борясь за житомирскую трассу. Здесь он тоже надеялся на помощь Лукашка.

Фейк. Не существует понятия Житомирской трасси.

В Киеве её так называют, :) конечно это трасса Киев - Чоп

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jerua написав:Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла: https://censor.net/ru/news/3327357/kajd ... ka_shmygal.
Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?

Также давайте поговорим про выплаты 6500 грн для работников фопов. Если такой работник проработал 1-2 месяца, то по сути он ничего не получит, т.к. за него попросту не успели заплатить ЕСВ, Здесь получается, что сотрудник, который проработал пол года на фоп, тот получит 6500, а тот кто проработал 1-2 месяца будет сосать кулак.

Где здесь справедливость?

Правительство работает максимально эффективно в сложившейся ситуации.
Касательно не справедливости, тех кто остался:
1) люди не платят за жилье
2) многие сидят на гуманитарной помощи
3) они могут не платить коммуналку
И также получают 6500, я к примеру вчера получил.
А те кто уехали, вынужденны платить за жилье и все остальное.
Поэтому не надо нагнетать негатив, все буде Украина!
Andrey_
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:В Киеве её так называют,

да , более прилипло название житомирка.
но фактически идет расхождение 6 на Винницу. Новоград-вол, Хмельницкий.
перекритие Киев-Житомир - абсолютно ничего не даст. тем более в Стоянке поврежден мост, самими же рашистами.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 20:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:45

  GALeon написав:Очень высокая вероятность, что второго фронта удалось избежать.

ИМХО, наоборот сейчас надо быть предельно внимательными и подготовленными (например не кучковаться)
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:не буду писать кто взорвал мосты, оставлю это историкам, просто загуглите дату когда их взорвали и где в этот день были рашисты.

и не нужно , погулите фото , взорвано вместе с легковими машинами , питающие покинуть Киев. источники - Мост взорван на трассе Киев-Житомир. Погиб ребенок, есть пострадавшиеСВЕТЛАНА КИЗИЛОВА — СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ 2022, 11:40
"С разрушенного моста упали 5 легковых автомобилей, 1 из которых полностью уничтожен огнем, необходима деблокация пострадавших и погибших в результате происшествия. Спасатели передали работникам экстренной медицинской помощи 2 мужчин, 2 женщин и 1 ребенка, которых в дальнейшем на скорой госпитализировали в Бородянскую центральную районную больницу."
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:52

за руку не держал, остановимся на вашей версии событий...

https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

❗️Пентагон: украинцы начали отвоевывать территорию

У Би-би-си есть еще один анонимный источник, в этот раз можем сообщить, что этот источник служит в Пентагоне. Там состоялся регулярный анонимный брифинг о состоянии конфликта в Украине. Все последние дни на таких брифингах говорили, что почти ничего не изменилось, но в этот раз довольно много новостей.

🔻В Пентагоне "начинают видеть признаки способности и готовности украинцев вернуть себе территорию, которую взяли россияне". В этой связи указывают на бои в районе Изюма под Харьковом и попытки освободить Херсон.

🔻У россиян осталось уже меньше 90% сил и средств, собранных до начала вторжения. При этом российская армия продолжает испытывать трудности с тыловым обеспечением.

🔻Американское министерство обороны наблюдает признаки, что россияне не могут заправлять топливом корабли

🔻Среди российских служащих есть случаи обморожения из-за отсутствия необходимой экипировки

🔻По поводу возможных российских подкреплений более вероятным в Пентагоне видится вариант, что батальонные тактические группы в первую очередь будут перебрасывать на украинский фронт из других стран, а затем уже из других регионов России.

🔻Пентагон за последнюю неделю видел "четкие доказательства" того, что российская армия преднамеренно и сознательно целилась в гражданскую инфраструктуру. Есть и признаки других действий, которые можно квалифицировать как военные преступления. Американские военные участвуют в расследованиях (в американских СМИ сообщалось, что расследованием российских военных преступлений в Украине ведает Госдепартамент)

🔻В Азовском море находятся семь российских военных кораблей, они с высокой вероятностью обстреливали Мариуполь.

🔻В Черном море остается 21 российский военный корабль.

@bbcrussian
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:44

  jerua написав:Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла: https://censor.net/ru/news/3327357/kajd ... ka_shmygal.
Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?

Также давайте поговорим про выплаты 6500 грн для работников фопов. Если такой работник проработал 1-2 месяца, то по сути он ничего не получит, т.к. за него попросту не успели заплатить ЕСВ, Здесь получается, что сотрудник, который проработал пол года на фоп, тот получит 6500, а тот кто проработал 1-2 месяца будет сосать кулак.

Где здесь справедливость?

Война несет несправедливость, несправедливость приносит войны.
копейка
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